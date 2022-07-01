當局才誇平台經濟 又傳中國網路主播被罰鉅款

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（中央社台北1日電）中國官媒大力宣傳當局對平台經濟釋放利多，言猶在耳，又傳中國帶貨網路主播范思 峰因逃稅被重罰人民幣（下同）649萬5000元（約新台幣2800萬元）。

香港「南華早報」（SCMP）報導，福建省廈門市稅務稽徵機關6月30日發布聲明，直播主范思峰因並未如實申報個人所得，2017年6月至2021年12月逃稅超過260萬元，當局下令追繳欠稅、滯納金與罰款共計649萬5000元。

中國帶貨直播電商產業去年開始遭到當局嚴格審查，多名點石成金的明星級直播主因涉嫌逃漏稅遭重罰，就此銷聲匿跡。

其中，「帶貨一姐」薇婭去年12月被重罰13億元以後，線上平台再也看不到她的身影。在此之前，藝名雪梨的朱宸慧因逃漏稅被連繳帶罰6555萬元，這名阿里巴巴集團旗下淘寶網的網紅，曾被譽為中國3大直播主之一。

最近被當局盯上的李佳琦也是其中一例，號稱「口紅一哥」的他，曾創下5分鐘賣掉1萬5000支口紅的紀錄，卻因為販售坦克造型蛋糕，消失迄今。

李佳琦6月3日晚間直播推銷這款坦克造型蛋糕，而隔天就是中國當局調派坦克鎮壓六四民運33週年，時機敏感而踢到鐵板。

長久以來，逃漏稅始終是中國帶貨直播產業的最大爭議，今年3月間當局頒布新規，要求網路直播平台等應依法履行，網路直播發布者的個人所得稅代扣代繳義務，此舉意味著，網路主播得繳更多的稅。

以往在中國，網路直播產業予人門檻低、收入高的印象，因此當局更於上週發布新規，提高從事網路直播的就業門檻。如今網路平台務必嚴格審查直播主的專業素養，特別是在法務與醫藥領域。

官方喉舌「人民日報」為此發表評論說，網路直播並非只是準備道具還有說說笑笑，就能勝任的行業，若干網路帶貨直播主稍有不慎就成了「帶禍主播」，而且教訓可謂深刻。

中國當局因堅持防疫清零重傷經濟，近來頻頻釋出鬆綁科技監管的風向球，更頒布多項振興平台經濟的措施；官媒中國新聞網5月報導聲稱，「平台經濟的春天近了」。

如今又傳帶貨直播主因逃漏稅被重罰，是否意味著北京為了救經濟而鬆綁科技監管的髮夾彎又浮現政策轉向，引發揣測。

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中國問題專家林和立曾在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）刊物「中國簡報」（China Brief）發表的文章說，儘管習近平為挽救疲弱經濟在強力監管方面讓步，這些都是因他尋求3連任的考量。

林和立說，何況習近平仍強調資本監管的必要，可見習在20大取得第3個任期後，仍將持續嚴格控管的政策；「這是習近平的根深蒂固，而較為鬆綁的措施只是他相對容忍的開放而已」。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110701