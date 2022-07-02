工程船香港海域斷成兩截多人失蹤 颱風芙蓉阻礙搜救[影]

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（中央社台北2日電）一艘工程船今早在香港西南海域斷成兩截幾近覆沒，約30名船員棄船逃生。香港政府飛行服務隊獲報後出動搜救，但因事故現場在芙蓉颱風中心範圍，風浪太大，目前僅救起3人，已有多人失蹤。

香港政府飛行服務隊Instagram通報，2日早上7時25分接獲海上救援協調中心通知，一艘工程船在香港西南約300公里發生事故，船身斷開兩截，大約30名船員棄船逃生。

中國交通運輸部南海救助局海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點是颱風暹芭（芙蓉）中心附近，天氣非常惡劣。

政府飛行服務隊派出一架定翼機與多架次直升機前往現場進行搜救。

據官方香港電台報導，現場風速高達每小時144公里，能見度500公尺，海面湧浪10公尺。加上附近有多個風力發電機，增加搜救難度及危險性。令搜救行動非常困難。

從飛行服務隊發布的影片可見，現場風浪非常大，工程船船身斷裂，持續下沉幾近覆沒，飛行服務隊人員將滯留在甲板的部分船員救起。

據3名獲救的船員透露，當時船身嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。

飛行服務隊表示，由於失蹤人數眾多，在入夜前盡量擴大搜索範圍，並在安全情況下將搜救行動延長至夜間。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110702