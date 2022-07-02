中國風電工程船廣東沉沒多人失蹤 官方保持緘默

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國工程船「福景001」號2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，多名船員落海失蹤。（圖取自江蘇華景智雲工程公司微信公眾號）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國一艘安裝海上風電機的工程船昨天拋錨，今天在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，多名船員落海失蹤，僅3人獲救。中國官方迄今保持緘默未通報，南海救助局昨天救援的消息還被下架。

據香港海事處通報，這艘失事的船隻名為「福景001」號。

通報稱，香港海上救援協調中心今晨接到廣東救援協調中心通知，指福景001號在香港西南面約300公里的大陸水域發生事故，須棄船及撤離船上船員，要求提供緊急救援服務；中心隨即協調香港政府飛行服務隊進行搜救工作。

香港政府飛行服務隊Instagram通報，2日早上7時25分接獲海上救援協調中心通知，一艘工程船在香港西南約300公里發生事故，船身斷開兩截，大約30名船員棄船逃生。

據通報，南海救助局海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點是颱風暹芭（芙蓉）中心附近，天氣非常惡劣，令搜救行動非常困難。飛行服務隊仍派出多架次定翼機、直升機前往救援。

從飛行服務隊發布的影片可見，現場風浪非常大，工程船船身斷裂，持續下沉幾近覆沒，飛行服務隊直升機人員將滯留在甲板的部分船員救起。香港晚間消息顯示，福景001號已沉沒。

據3名獲救船員透露，當時船身嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。

福景001號為中國籍工程船，隸屬江蘇華景智雲工程技術有限公司，是海上風力發電機的安裝平台。該公司發文顯示，福景001號6月6日在粵電陽江公司的海上風電場項目正式開工，項目就在事故海域。

搜索百度顯示，2022年7月1日下午，交通運輸部南海救助局湛江救助基地接到險情來電：某工程船在陽江溪頭港外拋錨，因今年第3號颱風暹芭臨近，船上38名工程人員需緊急撤離上岸，請求專業救助力量援助。

但南海救助局發出上述通報，騰訊網轉載後，文章遭下架，已無法搜索全文。南海救助局網站至截稿仍無法連線，中國官方保持緘默。陸媒雖轉發港媒消息，但對福景001號略而不提。

颱風芙蓉今天下午3時在廣東陽江到海南瓊海之間沿海登陸。

查詢船舶自動辨識系統（AIS）顯示，福景001號最後位置就在陽江近海。（編輯：楊昇儒）1110702