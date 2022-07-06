上海大學入學考試7日登場 心理壓力成考生跳戰

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）因疫情延後1個月的上海高考將於7日登場。對於這屆上海考生而言，除了再次爆發的疫情以及連日高溫外，封城2個月影響備考計畫，加上大考延期帶來的心理壓力，反成應試挑戰。

今年絕大多數的城市都已在6月初舉行全國大學入學考試（高考），而上海因為疫情與封城影響，將考試延後至7月7日舉行。對於上海考生而言，等同於多了1個月的煎熬。

一名家中有應屆考生的上海家長接受中央社採訪時無奈表示「遇上了，能說什麼」。除了連日高溫與疫情零星爆發造成大規模核酸篩檢外，她認為對於這屆的考生來說，心理壓力才是應考時面臨最大的挑戰。

這名家長觀察，在封城期間，雖然不用到校上課，而且哪也不能去，看似有更多、更完整的時間能夠複習、備考，然而一方面受到頻繁核酸檢測的影響，讀書計畫時常被打斷；另一方面則會擔心社區裡，甚至是自己會不會不慎染疫。這些不確定因素都對考生造成不小的心理壓力。

在上海封城期間，上海官方於5月初宣布高考延後1個月舉行，令眾多考生哀鴻遍野。

這名家長透露，當時有跟幾位家中有考生的父母討論並分享各自家庭中的情形，「有些孩子的心態崩了！有人在家中大哭大鬧、有人學習成效明顯下降，父母們也都很無奈」。而即便6月初有序恢復實體課程，還是有人選擇在家備考，「我家孩子告訴我，總覺得沒有大家一起努力的感覺，很不踏實」。

她提到，已經和兒子約定好，等考完試後全家一同出遊，當作慰勞兒子的辛勞，「這屆上海的考生，太不容易了！」

根據澎湃新聞、極目新聞報導，為了應對近日爆發的疫情與「3天2檢」的核酸篩檢要求，上海不少考場都會設置核酸檢測站，服務考生；另因應近期高溫，上海市教委表示，各考場都已安裝空調並將備足降溫物資。（編輯：邱國強）1110706