海峽論壇12日舉行 國台辦稱約2000名台灣民眾出席

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（中央社記者吳柏緯上海7日電）中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天表示，第14屆海峽論壇將於12日起在廈門舉行。預計出席的台灣民眾約2000人。

朱鳳蓮今天上午表示，海峽論壇的主會場設在廈門，論壇大會將在13日舉辦，目前各項籌備工作基本就緒。大會邀請了包含台灣有關政黨代表、主辦單位代表在內的各界嘉賓，以不同方式出席論壇相關活動。

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朱鳳蓮表示，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，採用線上線下結合、集中分散結合的方式，安排論壇大會和「青年交流」、「基層交流」、「文化交流」、「經濟交流」等4大項目，共43場活動，現場出席論壇的台灣嘉賓約2000人。

海峽論壇過去一般在5、6月舉辦，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年延至9月下旬舉行，2021年更延至12月開幕。今年時間則往前，接近往年舉辦時程，屆時台灣方面政黨參加人士與方式為何，受到關注。（編輯：唐佩君）1110707