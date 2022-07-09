中國衛健委官員坦承 局部地區疫情復燃

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（中央社台北9日電）中國官方今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例（含確診與無症狀感染者）455例，衛健委官員8日坦承，中國疫情6月趨緩但時至7月出現反彈，且7月初平均每天新增染疫325例。

中國衛健委通報，8日零時至24時，新增確診112例，境外輸入45例，本土67例中，疫情爆點安徽25例，上海市11例，其他省市還包括江蘇省、廣東省、內蒙古、甘肅省、北京市、福建省、浙江省、山東省、陝西省。

新增無症狀感染者343例，境外移入39例，本土304例中，疫情爆點安徽114例、江蘇71例、上海48例、山東45例、福建18例，其他省市還包括廣東、陝西、天津市、浙江、廣西及甘肅省。

據中國界面新聞8日報導，中國衛健委疾控局副局長雷正龍表示，6月下旬，中國每天通報的感染者平均低於40例，但6月30日通報超過3位數後，7月1日至7日平均每天通報325例，主要集中在安徽與江蘇兩省。

雷正龍坦承，整體而言，6月份中國本土疫情趨緩，但時至7月上旬局部地區浮現反彈。

另據中國健康時報8日報導，6月26日安徽疫情爆開至7月7日，中國本土新增染疫數逼近2000例，已擴及19個省份與北京、上海和天津3個直轄市，北京、西安、大連等地陸續通報發現感染Omicron亞變種BA.5的本土病例。

陝西省會西安因爆發疫情目前實施封控，陝西疾控中心預防控制所所長張義受訪表示，Omicron的亞變異BA.5.2比BA2.2傳播能力更強且速度更快，並具有更強的免疫逃逸能力。

衛健委指出，截至7月8日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例938例（其中重症病例1例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬6509例。

港澳方面，據香港網路媒體01今天報導，香港8日新增確診2945例，包括197例境外移入，新增3個死亡病例，連續3日維持新增病例約莫3000例。

香港這波疫情始於6月的疫情，自中共領導人習近平6月底南下出席七一香港主權移交中國25週年儀式起日益加劇，從新增病例破2000，至如今將要破3000。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君更預估，依過去數週的趨勢，預料未來1、2週後，新增病例可能會達到6000例，如此醫療系統將面臨沉重壓力。

衛健委指出，截至7月8日24時，香港特別行政區累計染疫數34萬901例（出院64萬707例，死亡9410例）。

據澳門日報今天報導，澳門7日新增病例88例，累計這波疫情的新增染疫數已破千達1303例，其中新增確診481例，無症狀感染者822例。

因疫情未見趨緩，當局下令將從明天起至17日，展開8天4檢的全員普篩，而本週澳門才剛完成6日3檢的全面篩查，如此形同兩週內澳門已執行7次總體核酸檢測。

但如此勞師動眾能否達成中央下達的清零指令？或是到底還要再執行幾輪的普篩？澳門衛生局長羅奕龍說，他無法預測，但希望以最低成本、最短時間內盡快控制疫情。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110709