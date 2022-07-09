中國房市黯淡 地產界將被追繳逾3千9百億外幣債

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）英國「金融時報」（Financial Times）8日報導，中國房地產開發商需於今年下半年償還外幣債券高達133億美元（約合新台幣3958億元），凸顯違約房企越來越多，中國房產市場前景一片黯淡。

雖然中國上至中央下至地方近來頻頻釋出利多激勵萎靡房市，不過恆大集團違約的前例極可能再次上演。金融時報報導，2日世茂集團一筆10億美元債券違約，投資者愈發擔憂。

長期以來，中國房企是亞洲高收益美元債市場的發行主力，而違約的世茂債券上週交易價格每1美元面值僅12美分，說明這家地產開發商正面臨巨大財務壓力，而且上週還不是世茂兌付外幣債的截止期限。

但面臨違約的不只世茂集團，報導說，顧問公司Dealogic資料顯示，逾60家中國房企總共約133億的美元債將於今年底前到期，世茂尚未清償的美元債務則約有55億。

若屆時世茂未能如期償付，陷入困境的中國房企名單將多一家，先前的違約業主包括融創和中國恆大等，其中後者境內和境外的債務加起來超過3000億美元。

在超低利率時代，固收投資者常常依賴房企發行的離岸美元債獲得較高回報，但中國房產成長放緩，加上近年來當局為遏制槓桿操作頒布的各項措施，中國地產業違約不斷，固定收益投資者更加不安。

另有分析師指出，受疫情影響，現在房企對美元債務再融資也變得更困難。

龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）中國金融分析師張曉曦表示：「大多數中國房企已進不了這個融資市場了，其他的中國高收益債券發行主體，也眼看著再融資成本節節攀升。」

她說，即使是在中國境內的債券市場，民營房企想要對人民幣債務進行再融資也不輕鬆，由於中國經濟面臨趨緩壓力，投資者比以往任何時候都更看重國家支援，這使得非國有企業很難以合理成本再融資。

即使若干民營房企還能倖存，投資者認為，最好的情況下，「我說的活下來，是指能拄著拐杖一瘸一拐地走路」。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110709