中國北大校園有狼師 受害女生學彭帥發網文控訴

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（中央社台北11日電）中國北京大學醫學院女學生效法女網名將彭帥發萬字網文，控訴學校教授洪森煉猥褻性騷擾，控訴人說，校方拖了一個多月遲不受理，校黨委書記甚至要她自行舉證，否則無法調查。

這篇發表於網易的血淚控訴文指出，洪森煉經常半夜打電話給她，不斷過問生活細節如洗澡了沒等等，見著控訴人穿裙子，假藉對方腿膚龜裂，雙手蘸著護手霜在她的小腿膝蓋反覆摩擦。

最露骨的莫過於女學生指控，洪森煉曾經把頭逼近控訴人的臉，緊緊壓著對方並對著她的耳朵吹氣，「甚至生殖器也頂著我的陰部」。

控訴人的說法不只針對自身遭到洪森煉猥褻騷擾，還控訴這名中國一流學府的師表，虛報研究生經費自我圖利，每個女生都曾被他騷擾只是程度不一，而且高壓掌控學生，甚至種族歧視公然侮蔑新疆學生程度最差。

但北大對女學生的告發卻消極以對。受害人指出，整整一個月過去，校方沒有立案調查，洪森煉依舊耀武揚威逍遙法外，工作生活未受任何影響，她的壓力與日俱增，深覺被侮辱侵害。

她跟學校的輔導員面談，獲得的建議是去看心理醫生，並暗示「不希望讓更多人知道這件事吧」？隨後就是在黨委書記辦公室、學院教務辦公室、北大教師職業道德與倫理委員會等單位之間，如人球般被踢來踢去。

控訴人說，校黨委書記擺明告訴她，遞交書面陳述得附上證據，沒證據就沒法調查，或者甚麼都查不出來。

這位女學生說，她只能眼睜睜看著加害者繼續逍遙，而洪森煉曾耀武揚威喝住她詢問，是不是要找他談？控訴人嚇得直搖頭，洪森煉隨即囂張揚長而去。

近年來，中國高等院校教職員不軌染指女生的醜聞屢見不鮮。2019年廣東省中山大學南方學院馬克思主義學院執教政治理論曾獲表揚的陶姓教師，即因被控性侵而遭逮捕，當時校方也遭控漠視受害女生指控並試圖隱瞞。

網易帳號「審醜時代」指出，這名北大女生發網文控訴前一週，也是廣東中山大學的楊姓教授號稱單身，週旋於多個女學生之間玩弄愛情，校方3日回應，下令被控教師停職並接受調查。

雖然這名北大女生的控訴文內容有網友質疑真假難辨，但「審醜時代」說，即便這事情是假的，北大居然出現學生舉報導師，這個行為本身就很值得被討論，為什麼連北大都會出現這種事情？

「審醜時代」說，投訴人自己寒窗苦讀考上北大，就是為了造謠教授猥褻自己？然後自毀前程？且她還先向學校舉報，走一個月的流程，才決定上網曝光，到底是什麼動機，會讓她如此雞蛋撞石頭，明知不可為而為之呢？

這名北大女學生發長篇網文控訴自己不堪的被猥褻往事，中國女網名將彭帥也曾經如此，並震撼國際網壇與全球。彭帥曾經與台灣女網選手謝淑薇搭檔，兩人組成的海峽配曾勇奪溫布頓錦標賽女雙后冠。

2021年11月彭帥突然發萬字網文，指控中國國務院前副總理張高麗性侵她並始亂終棄，但文章曝光不到30分鐘隨即被網管刪文。然而文章已藉由網路傳遍全球。

此後彭帥消失10餘天，全球發起「#彭帥在哪裡？」運動協尋她的下落，終於彭帥出現在眾人面前，卻改口沒有被性侵，諸多疑竇不免令人懷疑她是否承受來自當局的壓力。

甚至本屆溫網還有人穿著印有「#彭帥在哪裡？」英文字樣的T恤，抗議北京當局侵犯人權，導致比賽一度中斷。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110711