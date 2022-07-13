海峽論壇大會開幕前 汪洋先見吳成典

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（中央社記者吳柏緯廈門13日電）海峽論壇大會上午登場，會前，中國大陸全國政協主席汪洋會見新黨主席吳成典。汪洋提及兩岸持續促進融合發展，吳成典則再強調九二共識是兩岸和平發展的基礎。

今年海峽論壇12日開幕，被視為活動核心的海峽論壇大會，則於今天上午正式登場。汪洋會前接見吳成典與眾多與會的台灣人士，並發表簡短談話。

據現場觀察，會面訂於上午9時開始，與會的台灣與陸方人士在會面開始之前陸續到場、拍照並入座。吳成典也於時間前抵達會場，並先就座，等待汪洋。

會面開始後，汪洋首先發表約2分鐘的簡短致詞，除對與會人員表達歡迎之意，也提到當前面對百年未有之大變局與世紀疫情，台海兩岸一同促進融合發展。

汪洋結束致詞，隨後由吳成典發表談話，他強調交流是兩岸和平前提、和平是兩岸共同追求的目標，九二共識是兩岸關係和平發展的基礎，否認了九二共識，和平會漸行漸遠。

去年12月舉行的第13屆海峽論壇，汪洋也曾在會前與吳成典見面。（編輯：周慧盈）1110713