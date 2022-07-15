中國經濟趨緩又遇爛尾樓 投資基建成必要手段

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）中國今年第2季經濟成長率僅0.4%，遠低於預期，使得全年5.5%左右的目標更加艱辛。分析指出，強化基建、更寬鬆的貨幣政策將成為中國政府下半年救經濟的必要手段。

中國經濟表現持續疲弱，官方15日公布中國第2季經濟成長率僅0.4%，今年上半年只有2.5%。中國國家統計局坦言，實現全年經濟成長5.5%預期目標有挑戰。

香港01引述多名分析師指出，由政府主導的基礎設施投資與更加寬鬆的貨幣政策，將是下半年中國「救經濟」的重要手段。

恒生銀行首席分析師薛俊昇認為，下半年中國經濟能否反彈，取決於國內的疫情發展，以及美國聯準會升息影響中國進出口貿易的外部因素。

摩根資管環球市場策略師朱超平認為，在「爛尾樓」情況不斷惡化的情況下，中國房地產市場可能對經濟成長構成風險，銀行將面臨資產負債增加。

朱超平指出，在消費需求完全恢復之前，財政刺激將持續扮演重要的角色。在政府主導的基礎設施投資支持之下，下半年中國經濟可望復甦。

另一方面，貨幣政策也被預期扮演重要角色。薛俊昇說，中國人民銀行（央行）仍有降息降準的空間，貨幣政策可望持續保持寬鬆，並會進一步加強財政政策的力度。

報導引述荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，中國經濟已經觸底，將今年中國全年經濟成長率由先前的3.6%上調至4.4%。不過，預測值仍低於中國政府提出5.5%的目標。

彭藹嬈指出，除非有大量的基建投資，否則要達到5.5%的目標仍然具有挑戰性。（編輯：楊昇儒）1110715