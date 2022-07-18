中國欲染指南海印度洋 至少得打造6或7艘航艦

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（中央社台北18日電）香港「南華早報」（SCMP）今天報導，一位中國軍事專家指出，中國需要打造6或7艘航空母艦，才能盱衡南海及放眼印度洋。

報導說，上月中國第3艘航艦福建艦下水，第4艘航艦正籌劃中，如此將使得中國可望建置全球第2大的航艦艦隊，僅次於美國。

上海交通大學國家戰略研究中心副研究員王宏良（Wang Hongliang，音譯）上週發文指出，假設中國足可擔負得起，現階段3個艦隊得至少配備兩艘航母，而且可能還得再建置一支航艦艦隊以因應印度洋。

除了福建艦之外，解放軍海軍現役的航艦還包括向烏克蘭承購，前蘇聯庫茲涅佐夫元帥級的遼寧號，還有以遼寧號為原型，經過多次改裝的國產航艦山東號。

當前中國海軍共有3支艦隊，分別是轄區涵蓋黃海及朝鮮半島的北海艦隊，責任區包括台海的東海艦隊與南海艦隊，王宏良預測，福建艦將部署於東海艦隊，並肩負重任因應台海爆發衝突的重任。

他說，遼寧號官方界定這是一艘訓練平台，以北海艦隊的母港為根據地，山東號則部署於南海艦隊，最終解放軍海軍將需要6或7艘航艦艦隊，以因應多方事態及執行高強度任務。

王宏良表示，至少還有兩艘航艦，將以配備先進電磁彈射器的福建艦為雛型打造，目前可搭載直升機的中國075型兩棲攻擊艦，將配備彈射系統，則可轉變為可供固定翼飛機起降的輕型航艦。

他還說，依目前的造艦速度，中國第6艘航艦最快將在2037年完工，屆時遼寧號將是高齡49歲，老態龍鍾準備除役了。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110718