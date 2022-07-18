北京清華2名學生校內放置彩虹旗 被記警告處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）北京清華大學2名學生5月間因公開放置10面象徵同志運動的彩虹旗，先是被校方強闖宿舍約談，日前被校方處以嚴重警告及警告處分。有人諷刺，清華校訓「厚德載物」，卻載不了10面彩虹旗。

香港01報導，微信公眾號「菠蘿共和國」今天以「因放置10面彩虹旗，清華大學給予兩名學生處分」為題發表文章，指北京清華的黃同學和李同學在5月14日下午，把10面彩虹旗放在校內天貓超市留言牆的小桌上。不久，兩人就被校方要求約談。

根據文章，黃同學和李同學一開始都都沒有同意約談。隨後，兩人的輔導員就以「可能影響你的畢業」、「關係到你是否還能在這個學校待下去」等言辭予以恐嚇。

當晚，黃同學被輔導員不敲門闖進宿舍，還被學工老師（管理學生日常事務者）在宿舍樓下蹲守強行約談。不久後的翌日凌晨0時30分，李同學也被輔導員和學工老師在宿舍樓下蹲守，也在未獲同意下被闖進宿舍強行約談。

直到6月30日，兩人都被下達了「擬處分告知書」，他們便依校規向清華大學學生處提交書面申辯，但沒有得到任何回覆。7月15日，黃同學先收到「嚴重警告」的處分決定書，李同學則在7月17日收到「警告」的處分決定書。

根據報導，黃同學被「嚴重警告」處分，除了放置彩虹旗，還與他在朋友圈和公眾號文章的言論有關。但他表示，他們兩人提交的書面申辯沒有起到什麼效果，除了移除了擬處分告知書中的「汙辱」二字。既沒有獲得答覆，也無法參與決定處分的會議。處分不僅不應成立，而且錯漏百出。

黃同學指出，處分決定上說也「5月多次在微信朋友圈、公眾號等平台謾罵他人」。但他被取證的「學工人類學」文章是6月發的，他5月只發過一條關於談戀愛的文章。

他說，自己已經「充分領教清華學工系統有多傲慢和低能了。在這種情況下，再提出申訴還能有什麼意義？但我們仍然會繼續申訴，這不是因為我們對此抱有多大希望，而是為了更全面地揭露清華的本來面目」。

黃同學說，2018年他在清華入學，開學典禮上唱到校歌的「同仁一視，泱泱大風」歌詞時就哭了，「因為我以為它是真的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李同學則表示，這件事情對他而言是一種操演或練習，教導他「如何捍衛自己和同伴的尊嚴，絕不讓步」。

有中國網友表示，「再一次為自己所站立的土地感到很丟臉。這片土地不僅混淆黑白，還只有黑白，彩色是不被允許的」；有人則說，天貓超市這種商業活動都能進校園，在商業活動上放個彩虹旗為什麼要被處分？更有網友直指，清華大學的校訓是「自強不息，厚德載物」，如今卻載不下10面彩虹旗。（編輯：邱國強）1110718