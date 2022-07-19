中國持續拋美債 12年來持倉首次跌破1兆美元

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（中央社台北19日電）據美國財政部發布截至今年5月國際資本流動報告，中國在連續6個月減持美債後，12年來首次持倉跌破1兆美元關口。

綜合財聯社、華爾街見聞等媒體19日報導，美國財政部於當地時間18日發布截至今年5月國際資本流動報告，中國美債持倉於5月跌至9808億美元，較4月下降226億美元。

這是中國美債持倉自2010年5月以來首次跌破1兆美元，相較去年5月持倉達1兆784億美元相比，中國1年來減持規模達976億美元。

作為美國第一大債主，日本截至今年5月美債餘額為1兆2128億美元，較去年同期下降534億美元。

市場分析，多個原因驅動外國減持美債。在通膨率創40年來新高情況下，美國聯準會（Fed）仍處於快速加息狀態，預期下週將再升息75個基點。美債收益率提升意味著債券價格下跌，對於並非持有到期的投資者而言會造成損失。

另一個原因則是全球範圍去美元化進程體現。根據金融博客平台ZeroHedge統計，全球美債儲備近兩年來持續下滑，今年6月跌至2020年10月後最低水平；全球黃金儲備同時間則在攀升狀態。

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華爾街見聞據國際資本流動報告推算，發現在主要持有美債的國家、地區中，5月中國拋售最多，其次是持倉第7位的愛爾蘭和持倉第12位的加拿大，分別減持203億美元、94億美元。

對於中國、日本持續減持美債，有評論指出，日元兌美元一再地貶值，可能促使日本投資者為外匯套利拋售美國資產，中國減持美債則源於中國試圖讓國外債券投資組合多元化。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110719