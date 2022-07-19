邵陽學院花大錢引進菲國博士 凸顯中國高校困境

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（中央社記者張淑伶北京19日電）中國湖南省邵陽學院因為引進博士人才不易，內部選派23名教師到菲律賓取得博士學位後，再花約人民幣1800萬元引進，引發爭議，也顯示出中國部分學校難以吸引優秀人才的困境。

7日，邵陽學院人事處在學校網站發布，擬引進出國攻讀博士畢業返校博士22名、同類型博士1名。其中，每名博士引進費35萬元，科研啓動費15萬元，過渡性租房補貼14.4萬元，不需解決配偶工作增加引進費20萬元，每位博士的引進花費共計84.4萬元，總計費用1800多萬元（約新台幣8000萬元）。

有評論指出，大學為教師攻讀在職博士學位提供資助和獎勵並非新鮮事，但是如此有組織地批量培養海外博士仍然是少見的。

新京報報導，邵陽學院多名院長表示，由於難以引進國內的博士人才，學校不得不採取權宜之計，內部選拔一批擁有碩士學歷的教師前往國外讀取博士，「提高教師隊伍中博士學歷的比例，對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助。」

但公示發布後，引發網友接連質疑：這23名博士統一畢業於菲律賓亞當遜大學（Adamson University）哲學（教育學）專業，卻分別就職於該校機械與能源工程學院、理學院等多個「專業不對口」的二級學院。此外，這批博士的就讀時間均是2019年8月至2021年12月，僅2年多時間就能取得博士學位，且因為疫情，多數時間是在中國國內以線上網課方式完成學業。

界面新聞今天發布中國人民大學公共管理學院教授馬亮的文章，其中指出，菲律賓亞當遜大學被中國教育部留學服務中心列入「學歷學位認證加強認證審查」名單，屬於不被推薦留學的大學。

面對種種爭議，邵陽學院辦公室一位工作人員18日回應媒體稱，學校已經關注到網上對此事的爭議，後續學校人事處會統一回覆。

馬亮認為，這件事可以讓人反思，這種批量「炮製」博士文憑的方式是否可取？以及如何扭轉人才選拔的「唯學歷論」？

他說，在當前高等教育辦學機構的考核認證中，有關部門對師資等辦學條件的要求較高，而博士學位的教師占比往往成為衡量大學水平的重要指標。職業院校比拚的是教師隊伍的博士比例，而大學則更關注海外博士比例。

但他認為，對於應用型大學而言，師資隊伍的博士比例並非必要，博士學位也不應成為衡量師資品質的主要標準。當前以量化、簡化考核為主的做法大行其道，導致各地院校不得不以對策因應政策。

至於博士人才招聘難，馬亮表示，若高薪仍不足以吸引人才，那就是為了人才成長提供的環境不夠完善。

他說，一些院校為了防止人才流失，往往要求入職者簽署短則5年長則10年的「賣身契」，如果在此期間離職則要付出高額賠償。「重引進輕培養、重控制輕服務的人才環境，往往使博士人才望而卻步，哪怕高薪吸引也無濟於事。」（編輯：周慧盈）1110719