游錫堃訪問捷克 中國駐捷使館抗議

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（中央社記者張淑伶北京20日電）立法院長游錫堃率團到捷克訪問，在當地受到高規格禮遇。中國駐捷克大使館今天表示，此舉「嚴重破壞中捷關係政治基礎」，並稱將採取必要措施，粉碎任何「台獨」圖謀。

中國駐捷克大使館網站20日就游錫堃訪問捷克刊出發言人的「答記者問」，表示捷克議會參議院和「個別政客」不顧中方嚴正立場，執意邀請「台獨頑固分子」游錫堃訪問捷克，「縱容其在捷克從事台獨分裂活動，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本準則」。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

這名發言人聲稱，「一個中國」原則是中國和包括捷克在內其他國家發展雙邊關係的政治基礎，不容任何歪曲挑戰。

發言人並稱，敦促捷方正視中方嚴正立場，恪守「一個中國」政治承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，切實消除有關惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展。中方將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

針對游錫堃出訪捷克，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮19日也以書面形式應訊指出，這是「企圖拉攏一些國家的反華勢力搞『倚外謀獨』」，但「改變不了終遭依法清算的下場」。

對於捷克參議院掛出中華民國國旗迎接游錫堃一行，以及接下來游錫堃等人還要訪問其他歐洲國家，朱鳳蓮說，「敦促有關國家認清台獨分裂的嚴重危害性，恪守『一個中國』原則和在台灣問題上作出的承諾，停止向『台獨』勢力發出錯誤信號」。

應捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）邀請，游錫堃18日率朝野立委4人抵達布拉格，受到熱烈歡迎及高規格禮遇，參議院大門掛上中華民國國旗。

游錫堃稱讚捷克是台灣在歐洲的貴人，指維特齊不畏強權欺壓，勇敢率團訪台，不僅粉碎中共戰狼外交的惡行，也讓世界更珍視台灣的價值。（編輯：楊昇儒）1110720