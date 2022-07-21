「陽過」求職現轉機 陸媒：核酸紀錄查不到了

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（中央社台北21日電）陸媒報導，在上海的COVID-19康復民眾面臨的「求職歧視」問題可能迎來轉機，查核官方推出的「隨申辦」app核酸紀錄發現，目前只能查到7月以來的結果，而此前可查看近3個月的檢測紀錄。

澎湃新聞今天做了上述報導。曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城兩個月的上海在疫情轉好後，許多曾染疫的民眾卻因核酸檢測「陽過」或進過方艙醫院而在求職時遇歧視，一篇關於康復者求職艱難一度躲在虹橋火車站洗手間的文章也在網上引發熱議。

上海市政府發言人尹欣日前在疫情防控記者會表示，上海市各部門、各單位都應按照法律法規相關要求，一視同仁對待陽性康復者，不得歧視。中國國務院常務會議也明確要求，保障勞動者平等就業權利，嚴禁在就業上歧視曾經病毒核酸檢測陽性的康復者。

據表示，澎湃新聞記者19日回訪了3名曾進過方艙醫院的民眾，雖然各人都在經歷重重困難後找到工作，但在面試中仍有人被查閱核酸紀錄。

此外，松江區勞務仲介機構以及部分用工企業針對康復者的歧視則以更隱蔽的形式存在。仍有招工企業要求「外地剛來的不接收，行程碼顯示必須是14天內上海的綠碼，48小時內核酸，當場檢查這兩個月的核酸紀錄」。

不過，報導說，用工企業和勞務仲介未來將無法隨意查詢求職者的過往核酸檢測紀錄。一名曾遇招工歧視的民眾向澎湃新聞表示，「好消息！以前的陽性紀錄都查不到了，看來政策對我們鬆綁了」。

又一民眾也反映，「就在昨天（7月20日），我還能看到5、6月的核酸紀錄，今天的核酸紀錄，就查到從7月6日開始的了」。

他說，「不顯示以前的紀錄，就沒有人知道我是否去過方艙醫院當過志願者，找工作就和大家一樣，沒有人再把我區別對待了」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110721