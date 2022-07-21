字節跳動裁員後又減招 縮減未來1年招聘計畫

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）經歷了一系列大規模裁員後，中國網路科技巨頭字節跳動持續推動「瘦身計畫」，將縮減2022年至2023年的招聘規模，降低組織成長的速度。

字節跳動內部的「去肥」、「瘦身」並未隨著去年底以來數波大規模裁員而停歇。據報導，字節跳動已著手調整人力計畫，大幅降低2022年至2023年的招聘計畫。

界面新聞引述字節跳動內部人士表示，字節跳動CEO梁汝波近日更新「目標與關鍵成果（OKR）」，根據這份OKR顯示，字節跳動將根據業務情勢更新人力計畫，大幅降低2022年至2023年的招聘計畫，降低組織規模成長速度並提升組織效率。

報導指出，雖然並未明確說明招聘計畫的縮減比例，內部人士透露，內部「瘦身」的政策一直在執行。

上述知情人士在報導中透露，字節跳動的管理層向來信奉「大力出奇蹟」，在發展新業務時往往藉由短時間、大規模的資金和人力投入，藉此達到預期的結果。

報導指出，字節跳動的員工規模在2020年快速成長，一年內從6萬人暴增至10萬人。其中，旗下的教育事業「大力教育」，招募超過1萬人。當年春季和秋季招聘期間，字節跳動為應屆畢業生開放6000多個職缺，全年校園招募累計超過1.2萬人。

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然而，大規模投注資源卻沒有得到相應的成果，加上中國官方對多領域監管，使得業務發展面臨嚴峻考驗，連帶促使字節跳動進行多輪裁員。整體教育事業已經裁員約80%，目前團隊規模為1000人左右。

至於遊戲事業，今年5月時，字節跳動已陸續裁掉上海一家影像遊戲開發工作室一半以上的員工，其後這間工作室於6月初解散。此外，母公司旗下的遊戲發行部門也有數十人被裁。（編輯：楊昇儒）1110721