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李克強：中國經濟正回升 第3季至關重要

2022/7/23 10:21
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（中央社記者沈朋達台北23日電）中國國務院總理李克強21日主持國務院常會，指中國經濟處於企穩回升關鍵，第3季至關重要。要部署擴大有效需求的政策，增強經濟恢復拉動力；也提到要優先穩就業和穩物價。

中國官媒新華社昨天報導，李克強21日主持國務院常務會議指出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動穩經濟一攬子政策進一步生效，下大力氣鞏固經濟恢復基礎，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，優先保障穩就業、穩物價目標實現。

會議又指，消費仍應是經濟主要拉動力，要支持金融機構對受疫情影響的個人消費貸款採更靈活安排。制定支持平台經濟規範健康發展的具體措施，發揮好平台經濟創造就業、促進消費的作用。

在房地產方面，會議要求「因城施策」促進房市平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。

會議也表示，政策性開發性金融工具、專項債等政策效能釋放還有相當大空間，能撬動大量社會資金，要以市場化方式用好，對恢復經濟發展發揮關鍵作用。

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中國今年的政府工作報告將全年國內生產毛額（GDP）成長率定為5.5%左右，但上半年在官方強力封控防疫下，經濟大受影響，第2季GDP增幅僅為0.4%，創2年來新低。許多分析認為今年中國經濟恐難達標。

李克強19日參加世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話會時，表示中國經濟恢復的基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力。他也強調，中國不會為了過高的成長目標而提出超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。（編輯：周慧盈）1110723

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