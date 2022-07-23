鄭州死亡水災週年再遇暴雨 多地淹水民眾質疑「這一年幹了啥？」

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去年造成約400人喪生的河南水災近日滿週年，當地再遇暴雨，省會鄭州市多地淹水。圖為22日鄭州外送員在雨中行駛。（中新社）

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（中央社記者沈朋達台北23日電）去年造成約400人喪生的河南水災近日滿週年，當地再遇暴雨，省會鄭州市多地淹水，車輛被淹。有民眾在家屯糧，也有網友感嘆為何災情依舊，「所以這一年幹了啥」？

去年7月20日河南大雨成災，有398人因災死亡或失蹤，其中380人集中在鄭州，當地因處置不當，造成大水淹入地鐵車廂致14死亡；京廣路隧道則有200餘台車被淹沒。

正值水災一週年之際，鄭州再度下起暴雨。香港明報報導，鄭州市氣象台22日清晨發布暴雨黃色預警，指6小時內多區降雨量可達50釐米以上，之後又再調升為橙色預警。

據微博「鄭州公交」統計，截至昨天下午3時，有34條公車路線因積水停駛，55條繞道，23條局部行駛。

陸媒「南方都市報」引述一名新鄭市的民眾表示，下午3時在升達經貿管理學院附近積水深，影響開車。而在鄭州倉儲四路附近，有民眾駕車經過因積水遭淹，最後被從深水中救出。

「香港01」引述鄭州的張姓市民表示，今年雨勢和去年一樣，當地紫荊山公園積水嚴重，漫過路人的腳和輪胎。他則已在前一天於家中儲備好乾糧。也有網友呼籲大家千萬別坐地鐵、過隧道。

去年的水災不僅是天災，當局緩慢的應急措施也被認為是人禍，時任中共鄭州市委書記的徐立毅因此丟官。週年前夕，河南省委書記樓陽生19日召開全省防汛會議，要求汛情偵測要精確到小時、鄉鎮，指令要直達鄉鎮（街道）和村（社區）。去年災情慘重的京廣路隧道，昨天下午也實施交通管制。

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但與此同時，當局也限制民眾的紀念活動。20日微博的相關話題一度被封、照片遭刪。有民眾則稱，花店被告知不能賣花給悼念水災的人；當時出事的地鐵沙口路站出口周邊，也有疑似便衣人員戒備。

面對連續兩年的災情，有網友感到不滿，質疑只是暴雨，「下水道重修，排水管道擴大就行了，能難倒一個省會嗎？」也有人批評一年後仍多處積水被淹，「所以這一年幹了啥？」（編輯：曹宇帆）1110723