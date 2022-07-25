中國頻傳基層幹部威脅老人 不打疫苗別領退休金

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中國各地頻傳高齡長者被威脅不打疫苗就不給退休金。圖為6月江蘇的疫苗接種車提供長輩施打疫苗服務。（中新社）

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（中央社台北25日電）中國當局堅持貫徹清零關鍵在於老人與小孩疫苗接種率不普及，因此近來中國各地頻傳，居委會威脅高齡長者不打疫苗不給退休金，並絲毫不顧老人苦苦哀求，堅持執行一刀切到底的無情防疫。

中國防疫堅持清零並貶抑歐美國家以不干擾民眾正常生活為優先的「躺平」，藉此誇稱制度比西方優越，共青團喉舌「中國青年報」5月10日報導則稱，清零並非是基於制度優越性，而是實際有難處的不得不然。

報導說，中國躺平將面臨嚴峻風險，因「一老一小」疫苗接種率總體上還不夠高，「一老一小」疫苗接種率不夠高，不可以「躺平」。

即因如此，近來中國各地又相繼爆發，不擇手段抓老人打疫苗，即使採用的方法劍走偏鋒，並引發粗暴極端的防疫爭議。

網易號「娛宙觀」今天披露，家住魯山縣縣城的高彩霞，公婆住在村裡，連續好幾天，高齡70好幾的婆婆頻頻致電高彩霞訴苦稱，不斷接獲來電還有人登門，催逼快去打疫苗。

高彩霞說公婆上了年紀，身體都不大好，公公中風又老年癡呆，婆婆高血壓纏身，並不適合打疫苗，但村裡的幹部語帶威脅：「誰不打疫苗，就拿不到養老金，孩子不能上學，家裡出事村裡也不管。」

高彩霞起初以為只是嚇唬嚇唬，沒想到數日後，村長撂人直接上門把院子裡坐著的婆婆往外拽強打疫苗，嚇壞一家老小。

浙江省溫州市小王91歲的外公近日被通知，沒接種第一劑疫苗的60歲以上老人，若無醫院證明，將停辦居保、社保年檢，暫停發放低保、優撫、重殘等，小王一家驚慌又氣憤。

小王說，外公全靠電動輪椅代步，又罹患肺氣腫，平時待在家裡靜養，連門都出不了，怎麼會染疫？更有多地網友反映，即使說明因自身疾病等因素不便接種，還是被頻繁催逼，甚至險些被強拉去注射。

何況當局一直都是說自願打疫苗，衛健委也明令禁止強制施打，但四川省眉山市仁壽縣彰加鎮鏵爐村的各位村官只在乎「疫苗清零」，強制給老人打疫苗，揚言不打就扣錢，停止所有福利補貼。

強制打疫苗的結果差點兒鬧出人命。娛宙觀指出，上海某居委會私自上門，強制給98歲老人接種疫苗造成性命垂危，醫院還發病危通知，還有長者哀求沒退休金就沒飯吃了，居委會反嗆：「你說沒飯吃就沒飯吃啊？」

若干基層幹部對此感到無奈說，是有點強制，但出發點是基於一片好心，何況上頭三令五申，疫苗接種列入考核與懲戒，使命不達將被究責，也有人深感委屈說，不被理解很心寒。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110725