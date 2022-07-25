兩岸香港會談30週年 陸方26日辦九二共識紀念大會

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（中央社記者張淑伶北京25日電）今年是兩岸兩會香港會談30週年，中國大陸當局明天將在北京舉行「九二共識」30週年紀念大會。大陸國台辦自18日起至今天已推出共8集的「九二共識系列微講座」，作為暖身。

據了解，26日在北京人民大會堂將高規格舉辦有關「九二共識」30週年的紀念大會。中共中央對台工作領導小組副組長、全國政協主席汪洋，以及國台辦主任劉結一，被認為是可能出席的陸方相關高級官員，部分台青與台商也收到邀請函。

在北京的台灣媒體都已收到通知，要在26日下午參加重要活動，不過，大陸國台辦尚未正式對外發布活動內容。

中國大陸方面強調，堅持「九二共識」、「反對台獨」是兩岸關係和平發展的基礎。

1992年10月底，海基會與中國大陸海協會在香港進行工作性商談。當年雙方各提出多種有關表述「一個中國原則」的方案，但對彼此方案各有看法，未簽下協議。

同年，海協會11月致函海基會，信中表明「海峽兩岸均堅持一個中國的原則」，並將海基會相關「口頭表述」的方式作為附件，認為達成共識；這段過程2000年被時任陸委會主委蘇起稱為「九二共識」。

大陸國台辦18日起推出「九二共識系列微講座」8集短片，由發言人馬曉光和朱鳳蓮現身講述有關「九二共識」是如何「達成」、核心要義為何等內容。

針對上述宣講影片，陸委會發言人邱垂正21日表示，國台辦這次的表述內容和過去大致相同，陸方所謂「一中原則的九二共識」，沒有中華民國的存在空間，台灣人民從未接受。

他強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，對岸要正視兩岸互不隸屬的現狀與客觀事實，才有助於兩岸關係的良性互動。（編輯：呂佳蓉）1110725