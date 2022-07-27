南京玄奘寺後 重慶祭奠網站被指設日戰犯紀念館

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（中央社台北27日電）繼南京玄奘寺後，重慶一個名為孝愛之家的祭奠網站被指設有2名侵華日本戰犯紀念館，陸媒引述網站的工作人員說，當年審核設立紀念館時可能有疏漏，2個紀念館已關閉，網站也暫停服務。

綜合極目新聞及澎湃新聞今天報導，26日中國網路上有一個「孝愛之家網為侵華日軍戰犯建紀念館」的貼文，引起網友熱議。

報導指出，孝愛之家官網和官方微信公眾號訊息顯示，孝愛之家網始創於2009年，主要是利用網路弘揚和傳承中華優秀傳統文化，並設有應用程式、小程序、公眾號等，提供網上祭掃、家庭追思等服務。

該網站公司是重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司，註冊地位於重慶市渝北區。

網路上截圖訊息顯示，2014年有人在孝愛之家網為日軍「崗村寧次」開紀念館，供網友線上悼念，並且在網站發現另名日軍軍官「山本五十六」的紀念館。

有網友指出，岡村寧次是當年日本侵華派遣軍總司令，曾被列為首要戰犯，罪行累累，雖然紀念館將岡村寧次的名字寫錯為「崗村寧次」，但圖片是用了岡村寧次的肖像。

報導引述重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司工作人員稱，已得知有關日軍紀念館一事，指當年審核時可能有疏漏，已經調整，2個紀念館已關閉，目前正配合網信部門尋找當年的建館人，並指當年網友建造紀念館是免費。

報導表示，孝愛之家網26日發布平台維護公告稱，為了提供更優質高效的服務，孝愛之家網技術團隊核查關鍵詞，屆時平台將暫停服務。目前網站已無法瀏覽。

報導引述重慶市渝北區政府工作人員表示，該網站已封，並已將此事轉交給相關部門處理。

環球時報微博今天報導，重慶渝北公安分局寶聖湖派出所民警表示，目前聯繫不上網站負責人，會跟進處理。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110727