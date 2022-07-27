中國外交部再度示警裴洛西訪台計畫

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（中央社台北27日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台喧囂塵上，中國方面則再度示警，此舉挑戰中方底線，中國將採取反制措施。

中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上，再度對於這項議題作出回應。

趙立堅說，「我們已經多次表明堅決反對佩洛西（裴洛西）眾議長訪台的嚴正立場。如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔」。

另根據中國駐美大使館網站消息，中國駐美大使秦剛26日晚間在一場慶祝共軍建軍95年的招待會上，也提及了台灣議題。

秦剛表示，「台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」。中國政府珍視台海和平穩定，願盡最大努力實現國家和平統一。但「台獨分裂勢力」及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。

他說，「如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

在此時機點上，秦剛上述的表態，也被認為是對裴洛西可能的訪台計畫發出警告。

除此之外，秦剛還說，中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）一致同意，中美雙方應相互尊重，和平共處，加強溝通，以建設性方式管控分歧，防止衝突，增進合作，推動中美關係重回健康發展軌道。

秦剛並指，保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要。今年4月以來，兩軍高層3次通話與會晤，為下步交往奠定良好基礎。

他表示，希望雙方共同努力，加強溝通交流，增進軍事互信，管控風險危機，推進反恐維和、軍事醫學、軍事環保等共同利益領域的合作，為推動兩國兩軍關係穩定發展作出積極努力。

中共官媒「北京青年報」旗下「政知見」發表文章表示，中國方面對裴洛西可能的訪台，警告一次比一次嚴厲。

不過，港媒明報引述中國政情分析人士指，中美會管控分歧，因此兩國領導人通話和裴洛西訪台都可望發生。即便共軍已祭警告，但中美首要考量是國內穩定，預料不致擦槍走火。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110727