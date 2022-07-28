「二舅」上頭版 官媒：幫助農民擺脫艱難和不易

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（中央社記者張淑伶北京28日電）近日在中國網路上爆紅的勵志短片人物「二舅」，引發許多討論。官媒「農民日報」頭版今天刊文，指不能因為農民堅韌、老實，就忽視他們的權益，要真正幫助他們擺脫艱難和不易。

片長約11分鐘的影片「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」自25日在影音平台嗶哩嗶哩（B站）發布後，登上B站全站排行榜第一名，短短一天視頻播放量突破1600萬次。

影片由拍攝者講述其二舅殘而不廢、不怨天尤人的故事，對於導致他殘疾的「赤腳醫生」也早已釋懷。左腿殘廢的他，自學木工並擅長修理電器，還成為許多人的幫手；但影片也反映出農村留守老人多、老人養老問題等。

中國農業農村部主管的報紙「農民日報」今天在頭版刊文「讀懂『二舅』，就讀懂了中國農民」，認為「二舅」的善良達觀、堅韌自強是中國農民的縮影，但也坦言「二舅」承受了生活的種種不公平，「甚至在相當長的時間裡連殘疾證都無法辦理下來，只能在逼仄的空間中自我消化」，讓人揪心。

文章問，「『二舅』治癒了我們，那麼誰來治癒『二舅』」、「不能因為農民堅韌、善良、老實，就無意識地忽視他們的權益；不能因過去如此，就在思維慣性中出不來，而對農民的利益有所懈怠。這不公平，也不可持續」。

文章承認，「二舅」的經歷，是中國社會「城鄉二元制」的結果，也是時代打下的烙印。過去因為農村醫療條件極度匱乏，誤診、誤治的事情並不鮮見，「但這些『赤腳醫生』已經是他們能夠得到的最好醫療保障」。

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文章說，今時今日，農民的生活已經發生了「翻天覆地」的變化，但城鄉之間的發展差距依然很大，「農民還很辛苦，農村還很落後」。影片中所反映出的一些留守老人問題、殘疾人士保障難題等，都亟待解決，「這也更加凸顯了全面推進鄉村振興戰略的重要性、緊迫性」。

文章最後表示，要真正幫助農民擺脫艱難、擺脫不易，讓中國的鄉土社會不再有「二舅」這樣的苦和難。（編輯：李雅雯）1110728