中國科技監管風吹向半導體 大基金總裁丁文武落馬

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國國家積體電路產業投資基金總裁丁文武近日傳出被查失聯。在7月中，前基金管理公司總裁路軍被查。中國半導體業高層接連落馬，業內人士分析，中國半導體管理將趨於嚴格。

綜合財新網、新浪科技報導，中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）總裁丁文武，近日受相關部門調查，原因不明，目前仍與外界失聯。最後一次公開現身是在7月中出席在廈門舉行的第6屆集微半導體峰會。

據報導，丁文武曾在一次公開場合發言中表示「前兩年半導體行業的形勢非常好，甚至有人說賺不到錢就是傻子，但現在開始，這種形勢已經開始發生變化」。

丁文武並非近日首個被查的國家大基金相關人員，根據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、吉林省紀委監委於17日公布的資訊，前任國家大基金管理公司總裁路軍因涉嫌嚴重違紀違法，目前已正在接受紀律審查和監察調查。

中共中紀委28日宣布，中國工業及信息化部部長肖亞慶涉嫌違紀違法被審查調查，引起關注。報導提及，工信部負責中國的半導體政策，包括對晶片公司的補貼，因此肖亞慶被查可能也與半導體產業監管有關。

報導並引述業內人士表示，相關半導體領域官員接連被查，說明了目前國家對半導體產業的推動，可能有了一些階段性的變化，管理越來越嚴格了。

業內人士指出：「早些年大基金投資時期，一些半導體工廠建設成本明明一開始只花費了人民幣2億多（約新台幣8.8億元），但卻對外說建廠成本近20億，中間存在諸多不透明處。」

根據公開資訊，丁文武曾任信息產業部電子信息產品管理司副司長、工業和信息化部電子信息司副司長與司長。2014年接任國家大基金總裁。（編輯：曹宇帆）1110729