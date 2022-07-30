金壯龍出任中國工信部黨組書記 肖亞慶落馬

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（中央社台北30日電）中共中央組織部昨天宣布，中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任金壯龍出任工信部黨組書記，肖亞慶不再擔任書記職務。中共中紀委日前公布，肖亞慶涉嫌違紀違法，正接受審查調查。

國際在線等陸媒報導，中央組織部有關負責官員昨天下午出席工業和信息化部領導幹部會議時宣布了中共中央上述決定。

據報導，58歲的金壯龍是航天專家，曾任中國航天科技集團公司副總經理、國家航天局副局長、國防科學技術工業委員會副主任、中國商用飛機有限責任公司總經理、董事長，是中共17屆、18屆中央委員會候補委員、19屆中央委員。

金壯龍參與並主導中國C919大型客機從立項到首飛的全過程，被稱為「國產大飛機掌門人」。

此前，中共中央紀委國家監委官網28日公布了身兼工信部長的肖亞慶接受調查的消息。

據香港明報今天的分析，中紀委當天通報肖亞慶受查時仍稱他「同志」，並指他「涉嫌違紀違法」而非「嚴重違紀違法」，而這樣的措詞曾有先例。

2019年前中華全國供銷合作總社黨組副書記劉士余受查時，也曾使用這樣的字眼，劉士余之後被處留黨察看及降職，外界認為可能因為問題不嚴重，這意味著63歲的肖亞慶的問題可能也不算非常嚴重。

明報引述消息說，肖亞慶涉入其弟、玉石商肖亞雷的案件；另有說法指肖亞慶涉及他曾執掌了5年的中國鋁業案件，公司已多人被帶走。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110730