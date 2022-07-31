北京地鐵壁畫日本風引爭議 網友批毒教材再現

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綜合中國媒體報導，7月29日有網友發文指北京地鐵7號線黃廠站內的壁畫畫風十分奇怪，網友抨擊是毒教材再現。（圖取自鳳凰周刊微博weibo.com）

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（中央社台北31日電）中國先前小學教科書插畫人物遭批長得太醜及帶有性暗示，被指是「毒教材」後，近日北京地鐵站一幅壁畫因具日本浮世繪風格也引發爭議，網友抨擊是毒教材再現，站方表示正在調查中。

綜合中國媒體報導，7月29日有網友發文指北京地鐵7號線黃廠站內的壁畫畫風十分奇怪，一些人物的髮型怪異，還有一男子拿著女士錢包翹著蘭花指在拍照，整體風格酷似「毒教材」。

部分網友留言批評，「壁畫人物形象倭化，一股日漫風，遍地浮世繪」，「毒教材」又重出江湖了嗎？

根據壁畫旁的介紹牌顯示，壁畫名為「集市童趣」，指作品描述的是充滿民俗風情的老北京市集場景。畫面中行走販賣的貨郎與追打嬉鬧的孩童，兒時的叮啷鼓和紙糊風箏，都能勾起觀者對童年記憶的無限遐想。生動精湛的人物刻畫給人以溫情細膩的畫面感受。

但網友們認為，壁畫中有日本武士標誌性的傳統髮型，及日本傳統衣服花紋樣式，根本不是「老北京」的元素、文化特點，而是充斥了大量的日本元素、日本文化特點，看上去很「刺眼」。

目前北京地鐵工作人員回應已關注到此事，正在進行調查。

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今年5月由人民教育出版社出版的小學數學教材，被發現插圖畫風「難看」、「怪異」，挨轟插畫人物都是小眼睛、寬眼距，五官比例嚴重失衡、目光呆滯，認為這對兒童身心健康有負面影響。

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