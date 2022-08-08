全縣靜默莊稼無法靜默 農民日報為民發聲引關注

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（中央社台北8日電）中國大陸官媒農民日報今天在頭版刊登一則文章，為因疫情管控期間受到處罰的農民發聲，引發關注。

農民日報這則文章題目名稱為：「全縣靜默，莊稼沒法靜默」。

文章開頭提及，一名居住在河南省商丘市寧陵縣的農民，因在疫情管控期間下地打藥，而被要求透過大喇叭向全體村民做10遍檢討。

這位農民透過大喇叭說：「因為我去地裡打藥，把我抓住了，都別跟我學，別出門了，就呆（待）在家啊」。

報導說，在農村這樣一個熟人社會，當眾檢討的處罰方式力度不可謂不大。而這位農民受處罰的原因是，當地因疫情關係實施「全域靜默管理」，要求「全縣靜默、鄉鎮靜默、各村靜默、戶戶靜默」，這位農民在靜默期間下地打農藥。

報導引述一名工作人員說，村民對於防疫措施的接受度不是很高，所以村里的防疫人員採用了一些比較簡單粗暴的方法，「但是出發點是好的」。

不過，報導指出，「好的出發點未必帶來好的結果」，眼下疫情防控與穩產保供2場硬仗都到了吃勁的時候，如果光考慮一頭，可能會顧此失彼。

報導強調，疫情之下，人可以靜默，為了抗疫可以忍受一時的不便，但莊稼沒法靜默，農業生產有其固有週期和時令節奏，停不了也等不得，關鍵環節管理跟不上，很可能會影響一季乃至一年的收成。

報導為那位受懲罰的農民說話，指在這個時候如此掛念要下地打藥，也必定是在關鍵農時的作物，都和「菜籃子」、「米袋子」息息相關。

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報導強調，應清醒認識，疫情防控和經濟社會發展絕不是非此即彼的單選題，都是動態清零的主要目標之一，認為要科學統籌、精準施策，打好疫情防控與穩產保供的硬仗。

農民日報刊載這篇報導，引起中國大陸民眾的關注與喝采。大陸民眾認為，一向是為官方喉舌的大陸官媒為「農民說話」，從農民的角度看待問題，也認為報導批評防疫政策的問題批評得好。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110808