拜登簽署晶片法案 中國貿促會：不公平競爭

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（中央社台北10日電）美國總統拜登簽署晶片法案，中國跳腳。中國貿促會、中國國際商會發表聲明直指，反對美國借國家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國的基礎上展開不公平競爭。

據中國貿協會官網10日消息，中國貿促會、中國國際商會齊聲反對晶片法案（CHIPS and Science Act）「不當干預和限制全球工商界經貿與投資合作」。

聲明表示，美國晶片法案旨在增強美國在晶片領域優勢，與包括中國在內的「關注的任何國家」展開不公平競爭，這將加劇半導體產業的全球地緣政治競爭，阻礙全球經濟復甦和創新增長。

「中國貿促會、中國國際商會提倡並積極推動良性、公平和公正的國際競爭，反對美國借國家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國的基礎上展開不公平競爭」，聲明強調。

聲明指出，晶片法案將給予美國本土晶片行業巨額補貼，提供半導體和設備製造一系列稅收抵免等措施，鼓勵企業在美國建廠。這些條款歧視性對待部分外國企業，美國動用政府力量強行改變半導體領域國際分工格局，損害包括中美企業在內的世界各國企業的利益。

這是專向性產業補貼，不符合世貿組織非歧視原則；法案將部分國家確定為重點針對和打擊目標，導致企業被迫調整全球發展戰略和布局。晶片法案對「任何受關注的國家」界定廣泛，泛政治化，各國企業經營活動面臨的不確定性大大增加。

聲明痛斥，晶片法案的生效和實施將影響全球晶片產業鏈、供應鏈的優化配置和安全穩定，擾亂各國企業在遵循基本市場規律下正常的經貿與投資活動，與全球工商界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。

美國總統拜登當地時間9日在白宮簽署晶片法案，將為美國半導體生產挹注超過500億美元政府補貼，推動半導體產業與科學研究，以提高美國對中國與其他外國生產者在科技領域競爭力。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110810