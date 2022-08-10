秦剛：台灣議題處理不好 對中美關係有顛覆影響

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（中央社台北10日電）中國駐美國大使秦剛9日在出席一場商業論壇時向美國企業界人士聲稱，「台灣問題」是中美關係最重要最敏感的核心問題，處理不好就會為兩國合作帶來「嚴重甚至是顛覆性影響」。

中國駐美國大使館今天公布，秦剛美東時間9日在出席「富比世第4屆美中商業論壇」時，向與會者作上述表示。出席論壇者多為美國企業界人士。

秦剛聲稱，「台灣問題」是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，處理不好就會為兩國合作帶來嚴重甚至是顛覆性影響。而美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）高調對台灣進行「官方訪問」，是「極不負責任的挑釁和危險行為」。中方理所當然採取「一切必要、正當的應對和反制措施」，以捍衛自己的「核心利益」。

他又說，美國人具有契約精神，在座者都是工商界人士，「做生意要重信守諾」。在「台灣問題」上，中國政府的立場和中國人民的訴求很簡單、很明確，即「自己的國土不能被分割，國家必須實現統一」。

秦剛說，當前中美經貿關係面臨嚴峻挑戰，充滿不確定性，挑戰首先是來自中美關係能否保持穩定。而以戰略競爭定義中美關係，把中國視為「最主要對手和最嚴峻的長期挑戰」，這樣的「誤讀誤判」顯然只會加劇緊張局勢，將中美關係誤導到對抗衝突的軌道，並令中美經貿關係不斷承壓。

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他宣稱，挑戰也來自於有些人企圖造成中美間「脫鉤斷鏈」，正常的經貿合作被政治化、泛安全化，中國企業和個人被列入各類制裁和管制清單，中國企業在美投資被嚴加審查，美國企業被禁止在關鍵產業對中國投資，這些已「遠遠超出了正常、公平競爭的範圍」。

秦剛又說，受裴洛西訪台「嚴重影響」，中方不得不暫停中美雙邊氣候變化商談。美方指中方在「懲罰全世界」特別是開發中國家。但「美國代表不了全世界」，中國將堅定不移推進實現「碳達峰、碳中和」目標，積極參與應對氣候變化國際合作。（編輯：邱國強/唐佩君）1110810