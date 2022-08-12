中國官媒出手 CGTN點名蔡總統「去中國化」

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（中央社記者沈朋達台北12日電）中國各部門接連對台海情勢出擊，輪到宣傳系統。官媒CGTN昨播映「起底『蔡氏騙局』」，點名總統蔡英文升級「去中國化」，是「兩岸衝突製造者」。雷倩等3名台人也受訪。

美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，除共軍在台灣周邊大規模軍演，外交、台辦等部門也陸續有行動。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢近日受訪時表示，對北京而言，裴洛西訪台是協調各部門對台工作的一次演練機會。

中國英文官媒「中國國際電視台」（CGTN）11日播映一則長約28分鐘的專題片「起底『蔡氏騙局』」（Tsai Ing Wen: Her Washington Master's Voice），罕見地直接點名批評蔡總統，指她任內升級「去中國化」，企圖改變台灣民眾的集體記憶和國家認同，並「倚美謀獨」。

北京當局過去多以「民進黨政府」稱呼台灣官方，裴洛西抵台後，中國國務院台灣事務辦公室3日一份直接點名批評蔡總統的聲明，引起關注。

CGTN的影片採訪了國民黨前立委雷倩，她說民進黨長期以來試圖重新定義「台灣」和「台灣人」意涵，以多元族群的論述淡化中國認同，並藉教科書影響下一代對中國的看法。

報導接著將矛頭對準華府智庫，宣稱「戰略暨國際研究中心」（CSIS）支持「台獨分裂勢力」，理由是台灣官方為其「區域研究」項目大量捐贈。布魯金斯學會（Brookings Institution）、美國進步中心（Center for American Progress）、新美國安全中心（Center for a New American Security）和哈德遜研究所（Hudson Institute）也被點名接受駐美代表處捐贈。

影片又引述國民黨前主席洪秀柱表示，民進黨2018年起耗費鉅資透過公關公司遊說裴洛西；並引述時事評論人黃智賢稱，有個說法為，「台灣是美國的看門狗，而且還自備狗糧」，「實際上的悲哀遠勝於此」。

CGTN接著批評美國的「戰略模糊」政策以台灣制約中國，蔡總統任內美國對台有25筆軍售，價值200億美元。話鋒一轉批評台灣政府未處理好通膨和失業問題，並引述中國國際問題研究院研究員滕建群形容民進黨是「糟糕的政黨」，對民眾和兩岸關係均無益。

央視網對CGTN影片的一則報導稱，台海情勢緊張動盪的根源是「『台獨』勢力和外部反華勢力沆瀣一氣」，並批評蔡總統是「兩岸衝突製造者」。

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裴洛西訪台後，先是共軍在台海周邊大規模軍演，中國外交系統也頻繁對外發聲，接著國台辦發布了「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。

王信賢昨天受訪談到中國官方近期頻繁提到的「新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略」時評估，這會是中共總書記習近平有關對台工作的頂層設計，相信內容不僅總結習近平上任以來、特別是中共第19次全國代表大會後的對台政策，也會規劃不同部門協調進行對台工作。本次裴洛西訪台事件，就是北京協調對台工作的一次演練機會。（編輯：周慧盈）1110812