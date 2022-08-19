質疑聲浪下訪陸 學者：國民黨也在台獨候選名單

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（中央社記者呂佳蓉台北19日電）在共軍對台軍演之際，國民黨決定率團赴陸訪問引發爭議。學者指出，國民黨角色令人困惑，認為其也在中共的台獨候選名單中。

中華亞太菁英交流協會今在台北舉行「近期兩岸局勢：中共軍演與國民黨訪中」座談會，由專家學者討論剖析近期兩岸局勢。

台灣智庫諮詢委員董立文在會上指出，國民黨副主席夏立言率團啟程當天，中共公布對台白皮書，後續又有軍演，以及公布台獨清單，三件事情都在傷害台灣，但國民黨訪中團卻沒有抗議與具體行動。

董立文表示，中國全國台灣研究會會長汪毅夫去年寫了一篇文章，列出國民黨「頑固派」分成4類，包含破壞國共和談、推動對美關係、反對「一國兩制」、拒絕統一。對中共而言，只要是拒絕「一國兩制」統一的都是台獨，「國民黨也是台獨的候選名單」。

董立文也提及，台獨清單是在對台進行統戰分化，現尚不清楚要「依法嚴懲台獨」是適用什麼法律，但「反分裂國家法」推出施行細則，或是另訂法律的可能已經大增。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城表示，中共數十年的對台政策是「和戰兩手、一文一武」，但依照現今局勢，已轉變為「以戰為主、以和為輔」。

他認為，夏立言的訪中團還在大陸之際，第二波軍演已經開始，台灣民眾很清楚，這個團毫無作用也無法溝通，沒有任何改變。

國立台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，現在的狀況是「武統不可能，和統沒辦法」，中共對台武力威嚇只是讓台灣在國際能見度與重要性增高；而和統方面，近日舉辦的兩岸關係研討會只是同溫層取暖，研討會機制失去功能，變成政治叫囂的舞台，未來兩岸關係會漸行漸遠。

此外，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，8月台海情勢變化快速，北京此前累積太多對台文攻武嚇，而國民黨決定赴中訪問，其角色令人困惑。他質疑「會不會只是配合北京軟手硬手的被利用代言者」。（編輯：周慧盈）1110819