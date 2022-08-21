中國發布航行警告 珠江口與東海近日軍事活動
2022/8/21 16:55
（中央社台北21日電）中國廣東海事局今天發布航行警告，23日在珠江口海域內有軍事活動。另外，浙江海事局也發布航行警告，22日在東海水域內進行實彈射擊。
中國海事局網站上可看到上述航行警告。
根據廣東海事局的發布，在珠江口、外伶仃島東部海域有軍事活動。23日早上7時至下午2時和晚間6時至11時，在以下四點連線海域內軍事活動：（1）22-08.50N 114-06.43E，（2）22-08.52N 114-08.75E，（3）22-02.00N 114-08.85E，（4）22-01.92N 114-06.58E，禁止船舶進入。
根據浙江海事局的發布，在東海，22日凌晨2時至下午4時，在以下四點連線海域內軍事活動：（1）28-55.75N 121-55.3E，（2）28-51.33N 121-58.05E，（3）28-41.00N 121-39.38E，（4）28-48.22N 121-40.35E，禁止駛入。（編輯：張淑伶/李雅雯）1110821
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