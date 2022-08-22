上海兩岸航班仍未鬆綁 廈門機場湧現返台民眾

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上海解封數月，然而兩岸航班並未放寬，不少返台心切的民眾選擇長途跋涉到廈門搭機。圖為廈門機場準備回台的排隊人潮。中央社記者吳柏緯廈門攝 111年8月22日

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（中央社記者吳柏緯台北22日電）上海解封數月，然而兩岸航班並未放寬，維持每週一班，令許多在長三角地區的台灣民眾返台難度大增，不少人選擇長途跋涉到廈門搭機，供不應求的結果使廈門返台航班也一票難求。

上海從6月1日起解封，百工百業逐漸恢復營運，市民的生活也逐漸恢復疫情之前的情況。然而作為重要的出入境口岸，上海浦東國際機場仍然維持嚴格、緊縮的防疫政策，連帶也使得航班受到影響。

多位在上海的台商近日都曾和中央社記者提到，由於上海返台航班大幅縮減，因此不少旅居在長三角地區的台商與台灣民眾，選擇到航班較多且穩定的成都或廈門轉機返台。此外，也有人選擇到北京轉機，然而隨著北京的相關防控政策變得更嚴格，這條路徑也逐漸變得「不適合」。

目前從廈門回台仍是長三角地區台灣民眾的首選，班機機位非常搶手。

中央社記者日前返台時，同樣選擇自上海出發，前往廈門高崎機場搭機。由於當天僅有一班自廈門飛往松山機場的班機，因此報到櫃台前從一早就聚集了返鄉心切的民眾。

一名在南京經商、準備返台的台商向中央社記者表示，在台灣有要事需處理，原本計畫從浦東機場回台，然而機票不斷地被取消，能飛的班機都只能候補，最後只好聽從朋友的建議，改由廈門出發。

這名台商表示，當時要買廈門回台的班機時，同樣面臨一票難求的情況，最後選擇商務艙的座位，才順利買到機票。他開玩笑地說，「大概全長三角要回台灣的人，都在這架班機上了」。

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一名上海的台灣航空業者告訴中央社記者，航空公司只能接受浦東機場方面的通知與安排。目前浦東機場與桃園機場對飛的航班，僅由長榮與華航兩間航空公司負責，以交錯的方式維持每週一班的安排，其餘的中國航空公司即便有賣票但都不會飛。換句話說，1個月的對飛航班只剩4至5班。

他提醒，若近期有前往上海或是從上海返台計畫的民眾，最好要有備案，例如選擇其他機場或航空公司，避免航班取消使行程受到影響。（編輯：李雅雯）1110822