解釋軍演正當性 新華社提裴洛西「竄台」11事實

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（中央社台北25日電）中國因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台而軍演，引發G7及國際批評，新華社昨天發布「裴洛西竄台」的11項「事實」，除自曝4個月的外交努力失敗，並大批美國偷梁換柱挑戰一中原則。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，北京以此為由展開數日圍台軍演，引發國際社會關注台海安全並呼籲中國不得以武力片面改變區域現狀。

例如「七大工業國集團」（G7）外長聯合聲明再次確認維持台灣海峽和平穩定的共同承諾，呼籲中國不得以武力片面改變區域現狀；東南亞國協外長會議也發表共同聲明，要求北京自制並停止挑釁行為；此外包括台灣友邦、理念相近及友台國家等逾40國行政及立法部門聲援台灣。

此外，美副國務卿雪蔓23日會見中國駐美大使秦剛，據 報導，秦剛會後步出國務院時面色略顯凝重，美方也未對外公布會議摘要，而新華社24日以「裴洛西竄台的若干事實」為標題，列出11項「事實」，全文1萬5000字，長篇大論除老調重彈一中原則，並以大篇幅批評美國。

文章引言表示，裴洛西執意竄訪台灣有4個嚴重，包括嚴重侵犯中國主權安全、嚴重損害中國領土完整、嚴重危害台海和平穩定以及嚴重衝擊中美關係政治基礎。

引言批評美方在國際上散布虛假訊息，企圖誤導國際社會對台灣問題的認知，「有必要擺出事實，正本清源，讓美國霸權本質和強盜邏輯無處遁形」。

新華社列出的11項事實包括：一中原則是中美關係的政治基礎，含義清晰、明確；美國國會議員訪台違反一個中國原則和中美三個聯合公報；是挑戰國際社會一中共識的政治作秀和嚴重挑釁；改變台海現狀及挑起危機的是美國和台獨分裂勢力；此事是美國一手策劃和挑起，美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。

此外還有：美國「以台制華」行徑才是破壞台海甚至全球和平穩定的禍亂根源；堅持一中原則的國家是絕大多數；台灣與烏克蘭問題沒有可比性；中國制裁措施合理合法；此事嚴重損害中美關係的政治基礎；中美暫停氣候變化商談，責任在美方。

這篇萬言書批評美國偷梁換柱、瞞天過海，不斷挑戰一個中國原則，且在裴洛西「竄台」後，更夥同盟友發表聲明，妄圖在一中政策的表述中增加所謂適用情形，為今後隨意曲解留下空間。

文章並自曝，中方為防止裴洛西訪台，如何在最大程度的外交努力下仍失敗，包括過去4個月透過各種管道、各層級反覆向美方闡明堅決反對美眾院議長「竄台」的嚴正立場。

此外，據表示，裴洛西「竄台」之前，北京當局更「向美國提出八大領域合作倡議，打出了豐富的對話與合作清單，充分展現中方的合作意願」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110825