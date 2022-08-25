中韓建交30週年 李克強：應維護產業供應鏈暢通

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（中央社台北25日電）在美國發起「晶片四方聯盟」圍堵中國半導體發展威脅下，中國國務院總理李克強昨天在中韓建交30週年商務合作論壇視訊致詞時說，兩國應堅持多邊主義，共同維護產業鏈、供應鏈安全暢通。

韓國與台灣、日本、美國同為「晶片四方聯盟」（Chip 4）構想中的成員國。但韓國對加入這一聯盟態度相對謹慎保守，中國則意圖利用以自身的龐大需求，穩住韓國晶片進口，進而讓這一聯盟破局。

8月24日是中韓建交30週年。新華社報導，「紀念中韓建交30週年商務合作論壇」當天登場。李克強透過視訊致詞時說，中方願與韓方一道攜手開闢「下一個共同發展繁榮的30年」。雙方應堅持「睦鄰友好、相互尊重、平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切」，推動雙邊關係健康穩定發展。

李克強表示，雙方應發揮互補優勢，堅持互利共贏，深化創新創業、先進制造、數位經濟、綠色發展、因應氣候變化等領域合作，儘早就中韓自貿協定第2階段談判達成一致。並「堅持多邊主義，堅定經濟全球化大方向，共同維護產業鏈、供應鏈安全暢通」。

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他說，雙方應用好「區域全面經濟夥伴關係協定」帶來的機遇，不僅更好惠及各國企業和人民，也為促進地區的發展繁榮增添新動能；並共同辦好「中韓文化交流年」，增進兩國民眾特別是青少年之間的相互了解和友好感情；繼續發揮好人員往來「快捷通道」作用，助力兩國復工復產和經貿合作。

李克強提到，中國開放的大門「始終向全世界敞開，並且只會越開越大」。中國致力於持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，讓中國始終成為各國企業「投資的沃土、興業的高地」。歡迎包括韓國在內的各國企業繼續擴大對中國投資，共享中國發展機遇，打開新的合作之窗。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110825