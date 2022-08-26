中國將修法強化懲戒電信詐騙 需負刑事民事責任

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（中央社台北26日電）中國全國人大常委法制工作委員會發言人楊合慶今天指出，未來電信網路詐騙分子除依法承擔刑事責任、行政責任以外，造成他人損害的，還應當依法承擔民事責任。

據中國人大網消息，13屆全國人大常委會第36次會議將於8月30日至9月2日在北京召開，會議將審議包含「反電信網絡詐騙法」等草案。

楊合慶今在全國人大常委法制工作委員會的記者會上作上述表示。

楊合慶說，根據常委會審議意見和各方面意見，提請常委會審議的草案三次審議稿擬作主要5項修改。

一是在規定政府及其有關部門職責的基礎上，增加人民法院、人民檢察院發揮審判、檢察職能，依法防範、懲治電信網路詐騙犯罪的規定，增加公安機關建立完善相關工作機制、加強能力建設的規定。

二是加大對電信網路詐騙違法犯罪人員的懲戒力度。包括：對從事電信網路詐騙犯罪及關聯犯罪的人員，可按照規定記入信用記錄，採懲戒措施；加大對尚不構成犯罪人員的行政處罰力度；明確電信網路詐騙分子除依法承擔刑事責任、行政責任以外，造成他人損害的，還應當依法承擔民事責任。

三是加強宣傳教育防範，規定公眾舉報電信網路詐騙的獎勵制度。

四是完善涉詐異常情形處置的申訴制度。

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五是規定人民檢察院在履行反電信網路詐騙職責中，對於侵害國家和社會公共利益的行為，可依法向人民法院提起訴訟。

楊合慶並指出，加強各級政府和監管部門的職責，是建立完善反電信網路詐騙工作責任體系的重要組成部分。因此，草案也規定，中國國務院將建立反電信網路詐騙工作機制，地方政府也必須負責組織領導本行政區域內的反電信網路詐騙工作，開展綜合治理。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110826