人民幣兌美元匯率2年新低 出口商仍憂訂單減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）美國聯準會（Fed）暗示繼續加息，人民幣走弱。29日人民幣兌美元匯率在岸和離岸市場一度跌破6.91和6.93，創下2年來新低。出口商說，人民幣走貶是出口利多，但訂單銳減才是目前大問題。

據時代週報30日報導，在岸與離岸人民幣兌美元在29日均刷新近2年低點，在岸人民幣兌美元收盤報6.9210，最低觸及6.9229，較上一個交易日跌589個基點；離岸人民幣兌美元連續跌破6.90、6.91、6.92，最低觸及6.9315。

中國外匯投資研究院長、首席經濟學家譚雅玲表示，這波人民幣貶值與Fed加息、鷹派言論加上地緣政治衝突有關，美元避險功能發揮。美元升值使新興市場貨幣普遍貶值，包括土耳其、巴西、東南亞周邊國家貨幣也在貶值。

一名廣東汕頭不鏽鋼廚具出口外貿商說，人民幣走貶，1美元可以換更多人民幣，對於出口商來說較為划算；不過人民幣貶值沒有帶來太多興奮，因為訂單少了。他說，最近1個月訂單量相較去年少了4成，出口和內需都差很多。

譚雅玲認為，人民幣貶值不足以使外貿企業渡過難關，先前人民幣升值到6.3，已經超出企業能夠盈利的成本線；這兩年大宗商品原材料價格不斷地上漲，還有海運價格上漲、用工成本上升、訂單銳減等，中小企業特別難熬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國貿促會新聞發言人、中國國際商會秘書長孫曉昨天說，近期針對500多家企業的問卷調查結果顯示，企業目前面臨的主要困難是物流慢、成本高、訂單少，56%企業反映原材料價格和物流費用高；62.5%企業提到，訂單量不穩，短單小單多、長單大單少。

第一財經昨天引述上海浦啟紡織品外貿業務總監趙本志說，匯率波動對外貿企業來說有預期性，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而中斷的物流所造成影響更深遠，物流不暢就有交貨延遲問題，直接導致部分買家積壓庫存，勢必大幅減少下季訂單。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110830