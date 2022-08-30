深圳5家醫院停診 龍華區實行管控

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（中央社台北30日電）繼深圳福田區和羅湖區之後，龍華區今天起也採取全域管控，強化社會面管理，以實現社會面動態清零；深圳有5家醫院則發布停診公告，開診時間另行通知。

深圳近期受COVID-19疫情衝擊，患者主要來自羅湖區及福田區，當局要求這兩區居民非必要不外出，當地24個地鐵站昨天暫停營運，電子交易市場「華強北」也自昨天起暫停營業4天。

綜合星島日報網等港媒今天報導，龍華區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部昨天宣布，社區小區、城中村實行嚴格管理。各類卡口24小時值守，嚴格執行「體溫必測、口罩必戴」，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內核酸採樣紀錄。

居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民非必要情況謝絕進入。

指揮部要求，所有外賣、快遞不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送。指揮部將強化社會面管控，嚴格限制人員聚集，並將暫時停止大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等活動，並關閉各類公園。

與此同時，指揮部要求超市、農貿市場加強通風，限制人流，提倡非現金支付，餐廳接待顧客量不超過最大承載量50%，且顧客須隔座就餐。

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上述措施實施時間為8月30日至9月2日，指揮部將根據疫情防控形勢，進行動態調整。

此外，深圳5家醫院發布停診公告，包括深圳市龍崗區第四人民醫院、中山大學附屬第八醫院、深圳市龍崗區第二人民醫院、北京大學深圳醫院、深圳市中醫肛腸醫院（福田）。根據國家和省市疫情防控要求，嚴格落實相關人員及環境篩查，即刻起發熱診室和急診科暫停接診患者，開診時間另行通知。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110830