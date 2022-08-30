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中國智庫罕見呼籲改變清零政策 報告遭刪除

2022/8/30 16:25
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（中央社台北30日電）中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日發布一份報告，當中罕見地公開反對「清零政策」，直指相關措施必須改變以防經濟停滯。不過，這份報告在微信與微博上發布後，次日均遭刪除。

美聯社報導指出，這份報告名稱為「中國是時候調整病毒防控政策了」，表示防止經濟停滯的風險應該是中國的當務之急。

報導說，在當前政治敏感的一年裡，即使是公眾對官方政策的分歧，也幾乎很少聽聞，原因在於被認為至少是1980年代以來中國最強勢的領導人習近平，預計在今年年底召開的中共20大繼續執政。

報導指出，人民普遍預測，中國的防控措施至少會持續到10月或11月份，中共20大閉幕之後，屆時習近平可能會打破傳統，獲得第3任5年任期而繼續執政。

該報告28日發布在安邦智庫的微信與新浪微博平台上，不過29日下午兩個平台都將其刪除。

根據中國數字時代網站留存的「中國是時候調整病毒防控政策了」的報告，當中表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的Omicron階段，中國的防控政策付出了很高的社會經濟成本。

報告說，過去多年以強勁經濟成長見長的中國，在2022年上半年的經濟成長已經顯著放緩，甚至有經濟失速的風險。

報告也直言，中國經濟面臨失速風險，最大的影響因素是疫情衝擊。面對高傳染率、低重症率、極低病死率的Omicron病毒，中國給自己設定了一個極高的抗疫標準。

報告指，這樣的結果是，當外部世界處於烏克蘭戰爭的衝擊之下時，中國卻陷於另一場「戰爭」之中，即一個嚴格封控政策之下的抗疫之戰。

報告最後指，COVID-19疫情的致病危害已經大大降低，防止經濟失速風險應成為中國的頭號任務。中國需要根據疫情的最新變化，科學調整疫情防控政策，以恢復經濟為重，逐步與世界接軌。

安邦智庫成立於1993年。美聯社報導指，安邦智庫曾為中國共產黨的中央金融和經濟領導小組服務，為政府機構和金融機構提供研究和諮詢。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1110830

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