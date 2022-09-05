四川瀘定地震已釀21死 習近平指示全力救援
2022/9/5 19:45（9/5 20:03 更新）
四川甘孜藏族自治州瀘定縣5日中午發生規模6.8地震，央視新聞報導，已知21人死亡、30餘人受傷。圖為救難人員在瀘定縣磨西鎮倒塌的房屋搶救生還者。（圖取自中國應急管理部微博weibo.com）
（中央社台北5日電）四川甘孜藏族自治州瀘定縣今天中午發生規模6.8地震，央視新聞報導，已知21人死亡、30餘人受傷。中共總書記習近平作出重要指示，要求全力救援受災群眾，解放軍與武警部隊配合救災。
據報導，地震後，習近平高度重視並作出重要指示，指四川甘孜瀘定縣規模6.8地震造成重大人員傷亡，要把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡。
他說，要加強震情監測，防範發生次生災害，妥善做好受災群眾避險安置工作，應急管理部等部門派工作組要前往四川指導抗震救災工作，解放軍和武警部隊要積極配合地方開展工作，盡最大努力保障民眾生命財產安全。
中國國務院總理李克強也作出相關批示。
5日，12時52分在四川省甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16公里。受地震影響，部分道路、通訊、水、電中斷，救援工作持續進行。（編輯：張淑伶）1110905
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