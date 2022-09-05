四川瀘定縣6.8地震已釀7死 多地道路通訊中斷

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四川甘孜州瀘定縣5日中午發生規模6.8地震，據官方通報，已知7人遇難，多地通訊與道路中斷。圖為四川甘孜州森林消防支隊救援隊在瀘定縣磨西鎮附近道路勘查坍方災情。（圖取自中國應急管理部微博weibo.com）

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（中央社台北5日電）四川甘孜州瀘定縣今天中午12時52分發生規模6.8地震，據官方通報，目前已知有7人遇難，多地通訊與道路中斷；已有超過千名來自四川各地的救難人員、消防員與軍警前往災區救援。

據央視、澎湃新聞與川觀新聞報導，在地震發生之後，中國國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部立即啟動國家地震應急3級響應，國家減災委、應急管理部啟動國家4級救災應急響應。

甘孜州抗震救災指揮部立即啟動2級應急響應，進行人員搶救、傷員救治、受災群眾安置，並防止發生次生災害。

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報導提到，甘孜州政府稍早舉行新聞發布會，通報已知有7人在本次地震中遇難，部分道路、通信中斷，房屋受損，具體損害情況仍在核查中。目前州級相關部門已派出武警、消防、醫療救治、通訊電力、交通保暢等共635人展開搶救工作。

據報導，武警四川總隊已派出轄下多個支隊前往災區協助救災，目前已有近200人投入搶險救援，另有1000多人在多個地區做好應急出動準備；四川消防總隊在第一時間先派出30人趕赴瀘定縣查核災情，隨後調派甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽等7個支隊共530人前往災區協助救災。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110905

四川甘孜州瀘定縣5日中午12時52分發生規模6.8地震。星號處為震央。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）

四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震，震源深度16公里。（圖取自中國地震台網速報微博weibo.com）