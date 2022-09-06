中國人民銀行降準 市場：減輕人民幣貶值壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國人民銀行5日宣布，15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，外匯存款準備金率將由現行8%調至6%。市場分析，估將釋放約190億美元外匯流動性，減輕人民幣單邊貶值壓力。

據證券中國6日報導，人民銀行降準消息在5日下午釋出後，在岸人民幣兌美元一度拉升100點報6.9306；離岸人民幣兌美元一度短線拉升逾200點。截至5日下午6時，在岸人民幣兌美元報6.9318；離岸人民幣兌美元報6.9413。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫說，外匯存款準備金率是重要的跨境資本流動宏觀審慎政策工具，在美國聯準會（Fed）預期續大幅加息等壓力下，人民幣匯率和市場情緒有明顯變化，這時候調整外匯存款準備金率可發揮穩定匯率和市場情緒作用。

王有鑫指出，目前中國市場主體外匯存款約為9500億美元，以存款準備金率下調2個百分點估算，約可釋放190億美元外匯流動性。預計人民幣匯率急貶勢頭可獲控制，匯率將逐漸回歸有序、平穩的波動。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟提到，降準可以提升金融機構外匯資金運用能力、加強外匯流動性管理，在一定程度上可達到抑制人民幣匯率單邊貶值預期及可能出現的「羊群效應」目的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外匯存款準備金是指金融機構按規定將其吸收外匯存款的一定占比交存人民銀行的存款。外匯存款準備金率則是金融機構交存人民銀行的外匯存款準備金與其吸收外匯存款的比率。根據人民銀行過往操作，在匯率快速大幅升值時，可透過上調外匯存款準備金率減輕升值壓力。

人民銀行曾在2021年兩次上調外匯存款準備金率，當時主要是為了因應人民幣升值過快。近期人民幣持續貶值，人民銀行下調外匯存款準備金率的操作普遍在許多機構的預期中。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110906