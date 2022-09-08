鄭州下令大幹30天 10/6前讓爛尾樓全面復工

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（中央社記者邱國強北京8日電）河南省鄭州市發布「大幹30天」通知文件，要求10月6日前實現全市「所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工」，成為全中國第1個明令限期解決爛尾樓問題的地方政府。

紅星新聞7日深夜報導，一份有關鄭州爛尾樓復工計劃的政府文件複印件，當天在中國網路上流傳，文件中提到「在10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工」。而鄭州市有關部門工作人員證實了這一文件的真實性。

而鄭州日報報導，鄭州市9月6日召開「強力攻堅『保交樓』專項行動動員會」，鄭州市長何雄在會中說，要「敏銳果敢，強力攻堅」，推動「保交樓」專項行動取得實效，確實維護人民群眾合法權益。

這份名為「關於印發鄭州市『大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工』保交樓專項行動實施方案的通知」的文件，署名為「鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組」，提到上述內容。

此外，這份通知還提出了詳細的行動整體要求和具體實施方案。其中更要求「領導分包，主官兜底」。各開發區、區縣（市）黨政主要領導要親自帶頭，親自分包1至2個重大停工爛尾樓項目；對其他較為複雜的停工爛尾樓，在明確分包的領導後，當地黨委、政府主要領導要履行兜底責任。

同時，通知要求按照「問題導向、目標導向、結果導向」的要求，圍繞爛尾樓不能按期交房、停工爛尾的原因，「集中全部力量和有效資源攻堅克難」，全力化解停工爛尾樓中存在的突出矛盾和主要問題，以停工爛尾樓「全面持續實質性復工」作為化解研判的最終標準。

這份通知還規定，各開發區、區縣（市）、問題樓盤企業、銀行、市直屬有關部門等責任主體要「各負其責、各司其職，強化履職盡責、履職擔當」，以「強有力的舉措」推動停工爛尾樓全面持續實質性復工。

而在具體實施方案中，通知明確要求壓實企業主體責任。相關房企要確實承擔自救主體責任，「千方百計承擔或配合保交樓任務」，通過處置未開發土地、在建項目和資產、公司股權等方式，多管道籌集資金，加快資金回籠進度，降低槓桿率，歸還挪用資金，回歸主業。

同時，政府會全力紓困，因此房企要用好保交樓專項借款，加強資金監管，確保項目順利實施和資金使用安全。做好破產重整。

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而各開發區、區縣（市）要本著「應破盡破」原則，成立破產清算協調專班，引進破產重整投資人，鼓勵開發企業盡快向法院申請破產，確保盡快完成資不抵債的樓盤項目處置；鄭州市、區兩級法院要加大破產重整案件辦理進度，利用府院聯動機制，積極配合屬地政府，採取「短、平、快」等辦法「快速處置」。

通知提到，各開發區、區縣（市）要緊緊圍繞10月6日這一任務目標，深入細緻清查2021年7月20日以來的所有停工、半停工爛尾樓，制定復工工作方案。市府將對復工情況不間斷檢查，對虛假復工等情況及時責令整改並通報。對10月6日前未完成復工任務的分包領導及轄區主要領導，更要在全市範圍內通報批評。（編輯：唐佩君）1110908