中國8月CPI升2.5%低於預期 豬肉價格上漲22.4%

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（中央社台北9日電）中國最新的公布顯示主要物價數據回落，其中8月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，低於上月增幅，也低於市場預期的2.8%。

路透社分析說，中國經濟正面臨下行壓力及偏冷的核心需求，數據讓市場對通膨的擔憂再次降溫，讓官方在貨幣、財政以及產業政策的配合上提供更靈活空間。預料中國政府將在未來幾個月加快投資項目落地，以投資促進消費，並擴大有效信貸需求。

COVID-19疫情近期在中國多點散發，各地實行不同程度的封控措施，抑制支出需求，中國國家統計局今天公布，8月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

其中食品價格年增6.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。食品中，豬肉價格上漲22.4%，漲幅比上月擴大2.2個百分點；雞肉和鴨肉價格分別上漲6.6%和12.7%；鮮果和鮮菜價格分別上漲16.3%和6.0%。

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非食品價格年增1.7%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲20.2%、21.9%和19.8%，漲幅均回落。

此外，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導以及中國國內部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，8月工業品價格走勢整體下行。工業生產者價格指數（PPI）年增率由7月的4.2%回落至2.3%，低於預期的3.2%。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110909