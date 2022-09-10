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中國男星李易峰被封殺 央視中秋晚會緊急除名

2022/9/10 21:23（9/10 21:59 更新）
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中國人氣男星李易峰在中秋節「落馬」被官方封殺。（圖取自weibo.com/liyifeng2007）
中國人氣男星李易峰在中秋節「落馬」被官方封殺。（圖取自weibo.com/liyifeng2007）
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（中央社台北10日電）中國人氣男星李易峰在中秋節「落馬」被官方封殺，最高檢察院等多個機關刪除所有與他相關的訊息。李易峰原定在央視中秋晚會獻唱「但願人長久」，但央視下午臨時更動節目單，他也遭除名。

綜合大陸娛樂自媒體與微博訊息，李易峰2日原定在杭州為某品牌站台宣傳，結果突然通知取消，讓大批粉絲撲空，網路傳出因為他PC（嫖妓）被抓。李易峰事後開直播稱人在北京，因為疫情原因沒能去杭州。

網友今天發現，中國最高檢察院官方微博刪光所有與李易峰有關的訊息，立即躍為熱搜榜首；李易峰曾是「法治進校園」活動形象大使，拍攝反校園霸凌MV。

其後，中國電視金鷹獎與華鼎獎也被發現刪光李易峰相關訊息；中共「學習強國」中推薦過李易峰的演出作品，也都搜不到。

央視此前預告中秋晚會節目單，李易峰原本今晚要亮相獨唱「但願人長久」，但央視新聞APP下午發布正式節目單後，突然變更節目，李易峰遭除名。

李易峰是人氣男星，在微博坐擁逾6000萬粉絲。但他今天遭官方封殺後，儘管被發現多次登入微博，但迄今未闢謠說明。

面對網友震驚熱議，李易峰的一名大粉絲在「李易峰超話」發文說，「大家不要等工作室闢謠了，等不到的」。作為邁進半隻腳的圈內人，他其實很早就知道「這件事」，只是當時以為「擺平了」。

現年35歲的李易峰，2007年參加選秀節目獲注目出道，2014年演出古裝劇「古劍奇譚」躍為一線男星。2018年3月，主演年代劇「隱秘而偉大」，獲得多項大獎，人氣邁向頂峰。

至截稿，中國官方未通報李易峰遭到全面封殺的原因。（編輯：楊昇儒）1110910

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