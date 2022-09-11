吉林省長替民企催債 分析：官方欠款問題難解

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（中央社台北11日電）中國吉林省長韓俊日前赴長春市考察時當場「催債」，要求當地區政府盡快償還積欠民間企業的工程款，並清查類似情形，依法清償。分析指出，政府拖欠帳款是中國中小企業時常面臨的困境。

據吉林日報報導，韓俊7日赴長春市考察，並在現場辦公。期間接獲華騰工程項目管理公司反映拖欠款項問題，隨即「催債」，要求長春市二道區政府盡快償還拖欠款項，並進一步要求長春市相關部門清查拖欠中小企業帳款情形，「依法清償，應清盡清」，為企業營造良好的發展環境。

韓俊稱，目前受疫情和外部環境影響，中小微企業發展遇到困難，要充分考慮市場主體承受程度，盡最大努力幫助中小微企業降低運營成本。

綜合香港01、北京青年報報導，省長現場催債的情況在公開報導中並不常見。相較大企業，現金流對中小企業的影響更大，「拖欠中小企業款項不僅影響資金流動性，甚至關係到企業的生死存亡」。

今年5月間，中國工業和信息化部副部長徐曉蘭在公開場合坦言，受多種因素影響，中國經濟下行壓力加大，「拖欠中小企業帳款問題是許許多多中小企業心中的痛點」。

事實上，在今年5月初，中國國務院常務會議就曾提及中小微企業和個體工商戶是穩經濟的重要基礎、穩就業的主力支撐，要加大幫助與支援力度，並要求各地在5月底前全面排查機關事業單位、大型企業拖欠的中小企業帳款，發現一起、清償一起。

吉林省長的「催債事件」顯示積欠中小企業帳款的情形仍然普遍存在，這次成為媒體關注焦點的企業只是冰山一角。

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報導指出，中國多個地方政府持續發布相關政策協助中小企業「催債」。近期新疆發布新規稱「決不允許政府新增拖欠中小企業帳款」。

據新疆於8月15日發布的新規指出，要加強中小企業帳款清欠力度，展開防範和化解拖欠中小企業帳款專項行動，持續暢通清欠問題線索投訴舉報管道，「切實抓好問題線索核查督辦，決不允許政府新增拖欠中小企業帳款」。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110911