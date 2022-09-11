中國房地產開發商流動性危機 波及上下游供應商

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（中央社台北11日電）中國房地產業資金流動性危機波及上、下游供應商，水泥製造、設計公司、家具零售商等建築相關行業上半年獲利欠佳，甚至有從盈轉虧情形。房地產尚未見復甦，市場恐將浮出更多類似故事。

據港媒南華早報（SCMP）11日報導，初估建築相關行業主要上市公司中，有2/3在上半年利潤下降，其中約有一半則是由盈轉虧，水泥製造、設計公司、家具零售商等業別都受到波及。

上海一家建築公司設計師表示，從未想過房地產開發商違約和屋主抵制繳貸款等事情會影響自己的生活。他說，已經被公司告知，倘若應收帳款未結清，獎金可能會遲發或取消。這個消息讓他考慮取消購車計畫，初估其將損失獎金人民幣9萬元（約新台幣40萬元）。

報導指出，美國大型電梯製造商奧的斯電梯（Otis Worldwide）第2季在中國銷售額年減11.5%，拖累其銷售凈額年減5.8%。

奧的斯電梯以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆封鎖做為中國銷售額下滑原因；分析師則認為，中國房地產市場庫存量大、樓房銷售量正在下降是令人相當擔憂的放緩。

報導提到，外資公司還有其他市場可以彌補，建築相關業別的本土供應商營運狀況則是和房地產開發緊密牽連，深圳廣田集團從事建築裝飾設計，其就是被房地產市場寒風吹落的代表例子。

深圳廣田集團40%銷售額依賴中國恆大集團，在房地產危機發生前，按市值計算，其為同類公司中很成功的公司之一。2022年上半年，深圳廣田集團歸屬於股東的淨虧損為2.36億元；去年同期則是盈利4400萬元。

深圳廣田集團在中期業績報告表示，在最大客戶中國恆大違約的情況下，難以收回應收帳款，公司一直在蒙受流動性危機；由於房地產市場持續波動，新簽合約數量也在急劇下降中。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110911