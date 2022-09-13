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傳售澳門國父紀念館 陸委會：全力保護國有財產

2022/9/13 17:42（9/13 17:58 更新）
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有媒體報導，政府擬售出在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，陸委會13日回應，政府會全力保護在澳的國有財產。（圖取自facebook.com/DRSUNINMACAU）
有媒體報導，政府擬售出在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，陸委會13日回應，政府會全力保護在澳的國有財產。（圖取自facebook.com/DRSUNINMACAU）
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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）針對媒體報導，政府擬售出在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，陸委會今天回應，政府會全力保護在澳的國有財產。

自由時報今天報導，台灣駐澳門辦事處目前僅剩3名官員，其中最後一名人員的簽證將於10月底到期。官方研判，澳門特區政府可能要求駐澳人員簽署「一中承諾書」，否則不發簽證。為因應駐澳門辦事處若無派駐正式人員，國有財產可能被中國大陸沒收，政府擬出售澳門國父紀念館。

陸委會今以書面回應，指出政府重視台澳關係及雙方民眾交流權益，但對於中國大陸要求簽署「一中承諾書」，台灣絕難同意。

陸委會表示，陸委會一向依據2011年換文精神，秉互惠互信原則處理台澳雙方人員派駐事宜，為保障、服務在澳門的國人，政府已備妥應處方案，以確保民眾的權益與福祉。

陸委會最後指，台灣在澳門國有財產皆依法持有及使用，政府會全力保護在澳門的國有財產。

根據自由時報報導稱，澳門國父紀念館面積133坪，現值3000萬澳門幣（約新台幣1億1500萬元）。（編輯：吳柏緯）1110913

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