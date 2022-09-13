維權律師李昱函唐吉田健康惡化 獄中處境堪憂

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（中央社台北13日電）中國維權律師李昱函、唐吉田分別傳出在獄中健康惡化。李昱函已被關押進5年，至今仍未宣判；唐吉田去年6月想赴日探望女兒，不被當局允許，反倒在去年12月遭逮捕，關押地點至今未公開。

德國之聲（DW）中文網今天報導，李昱函曾在2015年「709大抓捕」時為中國維權律師王宇辯護，據信因此成為官方打壓對象。2017年10月，她在瀋陽被逮捕，遭當局以尋釁滋事和詐騙罪起訴，該案自去年庭審後，至今仍未作出宣判。

李昱函的兒子9月初在推特上發文表示，李昱函身患重病，多次心臟病發作，但申請3次保外就醫都被拒絕。

根據維權網發布的文章，李昱函的律師說她患有7種疾病，看守所在她病發時卻不讓她吃藥，不讓她以溫水洗澡，也不讓她吃飽飯。「別人一餐給兩個饅頭，只給她一個；把她的蔬菜水果放在廁所地板上，不讓吃，故意在上面拉尿後第二天再讓她去吃；親友為其存錢亦被警方拒絕。」

李昱函已經73歲。報導引述王宇說，官方對待李昱函的方式就是種虐待，完全看不到依法辦案，「我擔心的是未來不要發生像劉曉波他們一樣在獄中不幸過世的情況」。

另一名律師唐吉田也傳出在被秘密帶走近10個月後，出現嚴重身心健康的問題。

報導指出，唐吉田去年12月10日原本預計出席歐盟在中國舉辦的「國際人權日」活動，卻在當天被國保帶走，從此被關押在外界不清楚的地方。

唐吉田的家屬受訪時說，他們曾嘗試聘請律師代理唐吉田的案件，但律師都會立即接到當地司法局的警告，要求他們不能代理唐吉田的案件。

家屬也透露，唐吉田今年6月出現暈厥的狀況，突然無意識地在洗手間摔倒，除了口鼻出血外，到醫院檢查也有腦震盪的症狀。此外，醫院還檢查出他有血壓高、血糖高與尿酸高等健康問題。

唐吉田原本預計去年6月赴日本探望在醫院陷入昏迷的女兒，但在機場被保安人員攔截，並以可能「危害國家安全」為由禁止他出境。

唐吉田的家屬透露，其女兒目前依然是昏迷狀態。他們對於中國政府不批准讓唐吉田赴日照顧女兒，反而將他關押起來的做法感到憤怒。

王宇近年也持續受到當局的各種打壓，她感慨中國的維權空間越來越小，也越來越少人敢做事，並表示「未來可能會更艱難」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110913